Avant de se rendre en Espagne pour le stage d’Haïti, Melchie Dumornay a fait un crochet par Paris. À l’occasion des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes en France, la joueuse d’OL Lyonnes a reçu la médaille d’honneur du Sénat français.

En plus d'être un exemple footballistique, Melchie Dumornay veut être un modèle pour les jeunes de son pays. Alors que la Coupe du monde 2026 débute ce jeudi et qu'Haïti y sera présent pour la première fois depuis 1974, la situation reste critique au quotidien. Même loin, la joueuse d'OL Lyonnes n'oublie jamais de jouer son rôle. Très grand espoir du football mondial et icône haïtienne malgré ses 22 ans, Dumornay a donc vu l'ambassadeur d'Haïti en France souffler son nom pour recevoir la médaille d'honneur du Sénat français.

Une contribution pour faire rayonner Haïti

Ainsi, après avoir remporté la Première Ligue le 29 mai et avant de mettre les voiles vers l'Espagne pour le stage de la sélection, la numéro 6 lyonnaise a fait un crochet par Paris à l'occasion de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Rendez-vous au palais du Luxembourg pour recevoir la distinction des mains de Gérard Larcher, le président du Sénat.