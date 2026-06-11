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La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
La joie des joueurs de l’OL contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : comme cette saison, l'OL pourra compter sur le public lyonnais sur la fin du prochain exercice

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Mercredi, la LFP a dévoilé le calendrier complet de la saison 2026-2027. Il y aura certes le PSG dans le lot, mais l'OL aura la chance de terminer par trois réceptions sur les quatre dernières journées. Cela peut compter dans le sprint final.

    Paulo Fonseca et ses joueurs sont désormais fixés. Attaquant la dernière quinzaine de leurs vacances, les Lyonnais ont pris connaissance du calendrier qui les attend la saison prochaine en Ligue 1. Cela commencera par un déplacement à Toulouse coincé, on l'espère, entre les deux matchs de barrage de la Ligue des champions. À côté de ça, il y aura bien évidemment les chocs contre l'OM, Lille ou encore Monaco, les concurrents à l'Europe sur le papier. Et puis bien sûr l'affiche contre le PSG avec notamment un retour le 9 mai du côté du Parc OL. Une réception qui marquera le sprint final dans ce championnat de France à quatre journées de la fin.

    Après le PSG, deux adversaires abordables ?

    Comme sur la saison écoulée, l'OL aura la chance de pouvoir compter sur le soutien de ses supporters pour appréhender au mieux cette période. Après le club parisien, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront en effet deux autres fois avec la venue du Mans en J32 et du Paris FC en J34 sur les trois dernières journées. À l'heure de jouer peut-être les places importantes de la Ligue 1, cela peut faire pencher la balance. Même si ce ne représente pas un succès assuré. Il y a quelques semaines, l'OL s'était imposé face à Auxerre (3-2) puis Rennes (4-2), avant de largement céder contre le RC Lens (0-4). En 2026-2027, cela devrait se jouer contre des équipes ne jouant pas forcément les places d'honneur, hormis l'ogre qu'est le PSG.

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    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - jeu 11 Juin 26 à 10 h 37

      ...Quel sprint final ???
      C'est bien de parler de la fin du prochain exercice, mais si on commencer à parler du début et de bien le préparer et surtout, de bien le jouer?

      "Allez l'OL" !

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