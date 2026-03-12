Actualités
Contre Le Havre, OL Lyonnes a passé la barre des 100 buts cette saison

  • par David Hernandez
    • En s’imposant 3-0 contre Le Havre mardi soir, OL Lyonnes a assuré sa première place à l’issue de la saison régulière. Les Lyonnaises ont également passé le cap symbolique des cent buts inscrits cette saison toutes compétitions confondues.

    Ce fut un match de reprise comme on en voit tant ces dernières saisons avec OL Lyonnes. Comme chaque trêve internationale, un surplus de fatigue s’ajoute dans les rangs lyonnais et les matchs sont loin d’être aboutis. Mardi soir, Jonatan Giraldez a aimé le contenu tactiquement, mais il a avoué qu’il y avait eu "trop de précipitations" notamment en deuxième mi-temps. Néanmoins, même en étant brouillonnes, les coéquipières de Wendie Renard restent au-dessus du lot et Le Havre en a fait l’expérience. Sans briller, OL Lyonnes a assuré une victoire 3-0.

    Le 100e but pour Chawinga

    Elle permet aux Fenottes de verrouiller définitivement la première place de la saison régulière. Elle leur a également permis de passer le cap symbolique des cent buts inscrits depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. En marquant son deuxième but de la soirée juste avant la pause, Tabitha Chawinga a permis d’atteindre la centaine avant que Wendie Renard a porté le total à 101.

    1 commentaire
