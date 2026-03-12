Depuis la blessure de Pavel Šulc, l’OL n’avance plus

Sans le Tchèque sur le front de l'attaque, blessé depuis le 22 février, l'OL n'a plus connu le goût de la victoire.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Sorti avant la demi-heure de jeu à Strasbourg le 22 février dernier (défaite 3-1), Pavel Šulc peine depuis à faire son retour sur les terrains. Touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite, l’attaquant tchèque, meilleur buteur du club cette saison avec 13 réalisations toutes compétitions confondues, manque cruellement à ses coéquipiers.

Une absence qui se ressent directement dans les résultats de l’OL. Depuis la blessure du numéro 10, les Lyonnais n’ont plus remporté le moindre match, affichant un bilan de deux défaites et deux matchs nuls. Une série inquiétante qui souligne l’importance de l'attaquant polyvalent dans le dispositif lyonnais.

Une grande incertitude autour de son retour

Les statistiques, lissées sur la saison, confirment également cet impact. Lorsque Pavel Šulc est titularisé, l’OL affiche un taux de victoire de 76 % toutes compétitions confondues. En revanche, lorsque le Tchèque est absent au coup d’envoi, ce pourcentage chute à 50 %. Couac de plus, la date de retour de l’ancien joueur du FC Viktoria Plzeň reste incertaine. L’entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca, s’est montré prudent à ce sujet : "J’espère qu’à la trêve (après Monaco, le 22 mars) nous pourrons récupérer des joueurs. D’ici là, peut-être qu’Afonso (Moreira) et Pavel (Šulc) seront revenus", a-t-il déclaré.

Son coéquipier portugais a effectué un premier retour sur le gazon ce mardi sous la forme d’une séance individualisée. Mais pour le Tchèque, le statu quo demeure. Toutefois, la prudence doit guider le staff lyonnais. Encore plus au regard des nombreuses rechutes ces dernières semaines qui ne permettent pas à l’infirmerie, très fournie, de se désemplir.