Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
Pavel Sulc lors d’OL – FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Depuis la blessure de Pavel Šulc, l’OL n’avance plus

  • par Elohan Latta
  • 3 Commentaires

    • Sans le Tchèque sur le front de l'attaque, blessé depuis le 22 février, l'OL n'a plus connu le goût de la victoire.

    Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Sorti avant la demi-heure de jeu à Strasbourg le 22 février dernier (défaite 3-1), Pavel Šulc peine depuis à faire son retour sur les terrains. Touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite, l’attaquant tchèque, meilleur buteur du club cette saison avec 13 réalisations toutes compétitions confondues, manque cruellement à ses coéquipiers.

    Une absence qui se ressent directement dans les résultats de l’OL. Depuis la blessure du numéro 10, les Lyonnais n’ont plus remporté le moindre match, affichant un bilan de deux défaites et deux matchs nuls. Une série inquiétante qui souligne l’importance de l'attaquant polyvalent dans le dispositif lyonnais.

    Une grande incertitude autour de son retour

    Les statistiques, lissées sur la saison, confirment également cet impact. Lorsque Pavel Šulc est titularisé, l’OL affiche un taux de victoire de 76 % toutes compétitions confondues. En revanche, lorsque le Tchèque est absent au coup d’envoi, ce pourcentage chute à 50 %. Couac de plus, la date de retour de l’ancien joueur du FC Viktoria Plzeň reste incertaine. L’entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca, s’est montré prudent à ce sujet : "J’espère qu’à la trêve (après Monaco, le 22 mars) nous pourrons récupérer des joueurs. D’ici là, peut-être qu’Afonso (Moreira) et Pavel (Šulc) seront revenus", a-t-il déclaré.

    Son coéquipier portugais a effectué un premier retour sur le gazon ce mardi sous la forme d’une séance individualisée. Mais pour le Tchèque, le statu quo demeure. Toutefois, la prudence doit guider le staff lyonnais. Encore plus au regard des nombreuses rechutes ces dernières semaines qui ne permettent pas à l’infirmerie, très fournie, de se désemplir.

    Rémi Himbert lors d'OL - PAOK
    Depuis 2004, l’OL n’a jamais perdu un huitième de finale aller à l’extérieur
    3 commentaires
    1. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - jeu 12 Mar 26 à 16 h 47

      En espérant surtout s'il est remis avant la trêve qu'il ne se repète pas en sélection 😅

    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 12 Mar 26 à 16 h 51

      Oui parce qu'ils sont tous espérés avant la trêve... j'espère cependant qu'ils ne seront pas sélectionnés et profiterons de la trêve pour revenir au top à la reprise !!

      1. Avatar
        Mopi do Brasil - jeu 12 Mar 26 à 17 h 09

        Oui, c'est surtout cela. Il vaut mieux qu'ils ne partent pas en sélection et qu'on profite de la trêve pour finaliser leur reprise, sans prendre de risque.

