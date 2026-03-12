Celta - OL (1-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Actualités
    • Pour cette première manche du huitième de finale de Ligue Europa, l’OL a ramené un nul sur la pelouse du Celta (1-1). Retrouvez le baromètre de ce match.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    On a moins aimé

    Le manque de tranchant de Nartey

    Aligné dans une position de meneur - numéro 9, Noah Nartey a encore eu du mal à exister dans cette rencontre. La qualité technique du Danois est là, c’est un fait. Seulement, ce n’est pas suffisant pour peser dans une rencontre comme celle contre le Celta ce jeudi soir. Il y a bien eu une inspiration pour Endrick à un moment, mais Nartey manque d’en imposer. Son physique frêle ne requiert pas son jeu, mais il ferait bien de se faire mal et de montrer qu’il peut répondre à ce défi.

    Sur l’ouverture du score galicienne, il se prend un petit pont de Vecino dans le rond central car il ne cherche pas à y aller franchement, quitte à faire une faute. En voulant la jouer soft, il a permis au Celta de profiter de sa transition rapide pour ouvrir le score contre le cours du jeu. Face à Moriba, il s’est fait bouger 2-3 fois et on aurait clairement aimé une réponse de sa part. En deuxième mi-temps, il a tenté de se mettre entre les lignes, mais n'a que très peu été touché.

    On a aimé

    La résilience lyonnaise

    Dans ce nul arraché en fin de match, difficile de pouvoir vraiment ressortir un joueur en particulier. L'égalisation a été collective et personne ne s'est réellement détaché. On va donc mettre en avant cette résilience de l'OL de croire à l'égalisation, même quand tout ne tourne pas rond. Forcément, à onze contre dix, cela est un peu plus facile. Mais, ce jeudi, Paulo Fonseca a encore vu son équipe être confrontée à une blessure qui semble sérieuse avec l'entrée express de Rémi Himbert, sorti après avoir vu sa cheville bien tourner. Dans les vents contraires, le groupe rhodanien se serre les coudes et cela évite de vraies désillusions. La joie sur le but d'Endrick montre à quel point cette équipe souffre en ce moment, mais ne baisse pas les bras. Et c'est forcément à souligner.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 12 Mar 26 à 23 h 31

      L'équipe est dans le dur mais ne rompt pas !

      Il faut tenir jusqu'à la trêve ensuite ça ira beaucoup mieux !

    2. granadino
      granadino - jeu 12 Mar 26 à 23 h 33

      Nos absents Sulc Moreira Fofana, qui ont fait la belle saison de l’OL jusqu’à février apportaient de l’envie, du culot, de la provocation, du mouvement incessant, du pressing…
      Tout ce qui manque à l’OL depuis 5 matches. On se retrouve avec une équipe sans mouvements ni idées offensives, qui attend l’exploit individuel d’Endrick qui ne vient pas, et centre sans y croire sur des joueurs à l’arrêt par dépit. Jeu aérien horrible ce soir. Endrick n’est bon que quand il joue collectif, et c’est 1 action sur 20… son but est surtout dû à la grosse faute de main du gardien du Celta.

      En défense on est coupables sur le premier but. Mata est cuit. Les absences de Kluivert et maintenant AMN se font sentir. On a trop tiré sur la corde et on le paie.

      Himbert blessé quelle poisse…

      Notre bol : on est l’OL et on sort toujours des pépites. Le jeune Kango devrait être homme du match pour sa première en pro a l’extérieur sur un des matches les plus importants de la saison. Et il est agressif. Il déborde. Il passe à rien de marquer.
      On a aussi Hamdani qui apporte tellement de fraîcheur et de spontanéité, tout ce qui manque à l’OL des dernières semaines.

      Allez, ne pas tout gâcher et gagner au Havre meme a l’arrache. Et fesser cette très pauvre équipe du Celta jeudi prochain avec les retours de Sulc et Moreira !

