Celta - OL (1-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Pour cette première manche du huitième de finale de Ligue Europa, l’OL a ramené un nul sur la pelouse du Celta (1-1). Retrouvez le baromètre de ce match.

De notre envoyé spécial à Vigo.

On a moins aimé

Le manque de tranchant de Nartey

Aligné dans une position de meneur - numéro 9, Noah Nartey a encore eu du mal à exister dans cette rencontre. La qualité technique du Danois est là, c’est un fait. Seulement, ce n’est pas suffisant pour peser dans une rencontre comme celle contre le Celta ce jeudi soir. Il y a bien eu une inspiration pour Endrick à un moment, mais Nartey manque d’en imposer. Son physique frêle ne requiert pas son jeu, mais il ferait bien de se faire mal et de montrer qu’il peut répondre à ce défi.

Sur l’ouverture du score galicienne, il se prend un petit pont de Vecino dans le rond central car il ne cherche pas à y aller franchement, quitte à faire une faute. En voulant la jouer soft, il a permis au Celta de profiter de sa transition rapide pour ouvrir le score contre le cours du jeu. Face à Moriba, il s’est fait bouger 2-3 fois et on aurait clairement aimé une réponse de sa part. En deuxième mi-temps, il a tenté de se mettre entre les lignes, mais n'a que très peu été touché.

On a aimé

La résilience lyonnaise

Dans ce nul arraché en fin de match, difficile de pouvoir vraiment ressortir un joueur en particulier. L'égalisation a été collective et personne ne s'est réellement détaché. On va donc mettre en avant cette résilience de l'OL de croire à l'égalisation, même quand tout ne tourne pas rond. Forcément, à onze contre dix, cela est un peu plus facile. Mais, ce jeudi, Paulo Fonseca a encore vu son équipe être confrontée à une blessure qui semble sérieuse avec l'entrée express de Rémi Himbert, sorti après avoir vu sa cheville bien tourner. Dans les vents contraires, le groupe rhodanien se serre les coudes et cela évite de vraies désillusions. La joie sur le but d'Endrick montre à quel point cette équipe souffre en ce moment, mais ne baisse pas les bras. Et c'est forcément à souligner.