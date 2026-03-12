Celta - OL (1-1) : Himbert, Moreira, Sulc… Fonseca en dit plus

Touché sur son premier ballon après son entrée en jeu ce jeudi soir, Rémi Himbert ne pouvait poser le pied par terre à sa sortie. Paulo Fonseca s'est montré pessimiste concernant l'attaquant de l'OL, qui passera des examens dès son retour à Lyon vendredi après-midi.

De notre envoyé spécial à Vigo.

Comme si cela ne suffisait pas. Depuis plusieurs semaines, l'OL est touché par le mal des blessures et espérait avant tout en voir le bout du tunnel dans les prochains jours. Ce ne sera pas le cas car les ennuis s'enchaînent au sein du groupe lyonnais et on se demande bien comme le club peut faire pour vaincre ce signe indien. En arrachant le nul à Vigo ce jeudi soir (1-1), l'OL reste en vie pour se qualifier dans une semaine à la maison. Pour faire sauter le verrou du Celta, Paulo Fonseca ne devrait logiquement pas pouvoir compter sur Rémi Himbert, l'un de ses hommes en forme du moment.

La raison ? Une entrée en jeu d'à peine trois minutes avant de devoir céder sa place dans la foulée. Avec une cheville qui a tourné, Paulo Fonseca n'était clairement pas optimiste après la rencontre. "J'ai été avec Rémi et le docteur maintenant. Je pense qu'il a quelque chose qui n'est pas bien. On va attendre d'arriver à Lyon et faire des examens. Mais je pense que ce n'est pas bon."

Des retours pour la deuxième manche à Décines ?

Un énième coup dur à l'OL avant de se rendre au Havre dimanche après-midi pour une nouvelle journée de Ligue 1. Toutefois, face à cette nouvelle mauvaise nouvelle, Paulo Fonseca a tenté de garder la face et d'essayer de trouver du positif pour les jours à venir en parlant des situations des joueurs offensifs déjà sur le flanc. Si le Celta devra faire sans Borja Iglesias, exclu, la formation lyonnaise pourrait bien retrouver des forces vives. "Je m'attends à ce qu'on puisse compter sur Afonso (Moreira) et Pavel (Sulc). Peut-être que ce n'est pas pour commencer le match. Mais avoir des joueurs comme Afonso et Pavel comme solution, avec aussi Malick (Fofana). On va voir. Peut-être que ça sera important pour nous d'avoir des ailiers pour avoir plus d'initiatives, plus d'appels en profondeur." Trouver du positif dans le négatif, l'OL a appris à faire avec depuis quelques semaines.