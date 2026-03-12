Actualités
Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta - OL
Rémi Himbert quitte la pelouse blessé lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Celta - OL (1-1) : Himbert, Moreira, Sulc… Fonseca en dit plus

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Touché sur son premier ballon après son entrée en jeu ce jeudi soir, Rémi Himbert ne pouvait poser le pied par terre à sa sortie. Paulo Fonseca s'est montré pessimiste concernant l'attaquant de l'OL, qui passera des examens dès son retour à Lyon vendredi après-midi.

    De notre envoyé spécial à Vigo.

    Comme si cela ne suffisait pas. Depuis plusieurs semaines, l'OL est touché par le mal des blessures et espérait avant tout en voir le bout du tunnel dans les prochains jours. Ce ne sera pas le cas car les ennuis s'enchaînent au sein du groupe lyonnais et on se demande bien comme le club peut faire pour vaincre ce signe indien. En arrachant le nul à Vigo ce jeudi soir (1-1), l'OL reste en vie pour se qualifier dans une semaine à la maison. Pour faire sauter le verrou du Celta, Paulo Fonseca ne devrait logiquement pas pouvoir compter sur Rémi Himbert, l'un de ses hommes en forme du moment.

    La raison ? Une entrée en jeu d'à peine trois minutes avant de devoir céder sa place dans la foulée. Avec une cheville qui a tourné, Paulo Fonseca n'était clairement pas optimiste après la rencontre. "J'ai été avec Rémi et le docteur maintenant. Je pense qu'il a quelque chose qui n'est pas bien. On va attendre d'arriver à Lyon et faire des examens. Mais je pense que ce n'est pas bon."

    Des retours pour la deuxième manche à Décines ?

    Un énième coup dur à l'OL avant de se rendre au Havre dimanche après-midi pour une nouvelle journée de Ligue 1. Toutefois, face à cette nouvelle mauvaise nouvelle, Paulo Fonseca a tenté de garder la face et d'essayer de trouver du positif pour les jours à venir en parlant des situations des joueurs offensifs déjà sur le flanc. Si le Celta devra faire sans Borja Iglesias, exclu, la formation lyonnaise pourrait bien retrouver des forces vives. "Je m'attends à ce qu'on puisse compter sur Afonso (Moreira) et Pavel (Sulc). Peut-être que ce n'est pas pour commencer le match. Mais avoir des joueurs comme Afonso et Pavel comme solution, avec aussi Malick (Fofana). On va voir. Peut-être que ça sera important pour nous d'avoir des ailiers pour avoir plus d'initiatives, plus d'appels en profondeur." Trouver du positif dans le négatif, l'OL a appris à faire avec depuis quelques semaines.

    3 commentaires
    1. Avatar
      Polygone - ven 13 Mar 26 à 0 h 45

      Quand je lis ces possibles retour, quelle attaque tu mets contre le Havre?

      Hamdani. Yaremchuk. Karabeck
      Merah. Tesmann
      Morton
      Taglia. Niakhate mata ( ou kluivert) Kango

      60e minutes
      Les 3 de devant sortent, entrée de Fofana, sulc et moreira, pour leur donner du tps de jeu avant le retour.

      Et les 2 changement restant, je fais en fonction des joueurs pouvant disparaitre (merah) prouvant fatiguer ( tagliafico, Morton) ou des boulettes ( tessman)

      1. Avatar
        Polygone - ven 13 Mar 26 à 0 h 59

        Je rectifie
        Je préfère voir Fofana, sulc et moreira débuter et sortir à la mt.
        Il y a moins de risques de blessure ( musculaire) quand tu fais un bon échauffement d avant match, avec en plus des frappes et passes longues, alors qu'en entrant en cours de match ton échauffement est moins complet

    2. Toitoi
      Toitoi - ven 13 Mar 26 à 0 h 59

      'chier pour Rémi...

