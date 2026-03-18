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Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
Les supporters de l’OL contre Nice au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Celta : le Parc OL propose des places mystère pour remplir le stade

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Une nouvelle offre est apparue sur la billetterie du Parc OL pour le match contre le Celta, jeudi (18h45). Des places mystères en volée basse ou intermédiaire de la tribune EST.

    L’offre du désespoir ? À deux jours de la réception du Celta ce jeudi (18h45), les tribunes du Parc OL peinent cruellement à se remplir. Un constat affligeant au regard de ce huitième de finale retour de Ligue Europa. Cette faible affluence s’explique notamment par l’horaire choisi pour la rencontre, 18h45. Mais également par les récentes performances des hommes de Paulo Fonseca, qui restent sur six matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Tandis que certains pointent du doigt le prix des places jugé trop élevé.

    25€ pour une place en tribune EST

    Alors, pour cette rencontre, Thibaut Chatelard, récente recrue arrivée de l’AS Monaco pour s’occuper du marketing, et son équipe proposent des offres promotionnelles. Une nouvelle formule "emplacement mystère" a ainsi vu le jour ce mardi. Pour 25€, des places en "volée basse ou intermédiaire EST" sont proposées à la vente. Précision d'importance, l’acheteur ne connait pas précisément son emplacement. Pour connaître leurs places, les supporters devront attendre le jour du match, jeudi. Un gros rabais, puisque ces places sont vendues entre 81 et 102€ sur la billetterie classique. Par ailleurs, en cas de commande groupée, la billetterie promet "des emplacements côte à côte".

    Près de 10 000 places encore invendues

    Plus tôt dans la semaine, une première offre "Afterwork" avait également été lancée. Toujours accessible, elle permet aux spectateurs d’acheter une place en virage sud supérieur, accompagnée d’une boisson, pour 25€.

    À deux jours du match, près de 10 000 places sont encore disponibles à la vente grand public. Dans ce contexte, le service marketing a bien compris que l’appui du Parc OL, dans lequel les coéquipiers de Clinton Mata n’ont plus connu la victoire depuis un mois, sera primordial pour ce huitième de finale retour de Ligue Europa.

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    1 commentaire
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 18 Mar 26 à 11 h 33

      Belle initiative apportée par ce nouveau venu au marketting ! 👍

      Effectivement, toujours préférable de faire des prix cassés, plutôt que d'avoir des places et des tribunes vides.
      Des places à 100 €, comment dire ?...😡
      Cela fait une éternité que d'autres clubs l'ont déjà compris.
      Bien sur ce n'est pas le cow-boy qui risquait d'en avoir l'idée, lui son truc, c'était la reconnaissance faciale ! ...😜

      Poupette, en grande connaisseusE, nous l'avait déjà indiqué et proposé hier. 👏

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