Tessmann (OL) rejoindra les États-Unis pendant la trêve

Malgré un statut qui s’effrite à l’OL, Tanner Tessmann garde la confiance de son sélectionneur. Après Monaco, le milieu s’envolera vers les États-Unis pour deux matchs amicaux.

Est-il devenu une option plus fiable en défense centrale qu'au milieu à l'OL ? La question peut se poser concernant Tanner Tessmann, qui voit son statut remis en cause ces dernières semaines. Auteur de prestations peu abouties, le natif de Birmingham (Alabama) a évolué aux côtés de Moussa Niakhaté dimanche dernier contre Le Havre pour compenser la suspension de Clinton Mata. Un poste dans lequel ses défauts sont peut-être moins visibles que dans l'entrejeu. Quoi qu'il en soit, l'environnement lyonnais aimerait voir l'Américain bien plus fringuant dans ce sprint final qui s'annonce pour l'OL.

Deux amicaux de gala à Atlanta

À l'aspect collectif, Tanner Tessmann sait aussi qu'il joue gros personnellement dans cette fin de saison. Dans quelques mois se joue la Coupe du monde à la maison et le milieu veut forcément en faire partie. Pour le moment, le Lyonnais garde la confiance de Mauricio Pochettino, le sélectionneur. Ce dernier l'a convié pour le rassemblement de mars qui se tiendra juste après le match contre Monaco, dimanche (15h). Tanner Tessmann s'envolera de l'autre côté de l'Atlantique pour deux matchs amicaux de gala à Atlanta. Le 28 mars contre la Belgique, avec peut-être Orel Mangala. Puis le 31 mars contre le Portugal de Cristiano Ronaldo.