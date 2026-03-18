Avec le Celta et Monaco, l’OL joue un vrai tournant de sa saison

Incapable de gagner depuis six matchs, l’OL vit une dernière semaine charnière avant la trêve internationale. Celle qui peut lui faire espérer encore de belles choses dans cette saison ou au contraire lui laisser un goût plus amer que prévu.

Plus dure serait la chute. Dans l'incroyable série dans laquelle s'était lancé l'OL entre la mi-décembre 2025 et la mi-février 2026, tout le monde s'accordait à dire qu'il faudrait gérer au mieux le moment où le rêve éveillé prendrait fin. Personne n'était dupe que cette série de victoires ne durerait pas jusqu'à la fin de la saison. Fort heureusement. Seulement, bien que conscients de ce retour à la réalité qui allait arriver à un moment ou à un autre, les joueurs lyonnais ne s'attendaient sûrement pas à ce qu'il se passe dans ces conditions. Avec six matchs sans gagner et surtout des revers contre Strasbourg et Marseille ainsi qu'une élimination face à Lens en Coupe de France, l'OL est rentré dans le rang. La faute en grande partie à cette cascade de blessures qui a plus que limité la rotation du groupe rhodanien.

Garder des objectifs avant d'être au complet après la trêve

Quel autre club aurait pu se passer de huit joueurs quasiment tous titulaires non pas sur un seul match, mais plusieurs ? À part le PSG et sa pléthore de stars, personne en Ligue 1. Cela pousse donc à relativiser cette mauvaise passe dans la capitale des Gaules. Lundi, dans "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois et le chef lyonnais Christophe Marguin estimaient "qu'en tant que supporters, on se doit d'être positifs". Car après la pluie vient le beau temps ?

Tout l'environnement lyonnais en voyant que Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Sulc ont repris l'entraînement collectif. Cela va offrir des munitions offensives à Paulo Fonseca, chose dont il manquait cruellement depuis trois semaines et les pertes du Portugais et du Tchèque. Avec deux semaines de trêve internationale à venir, cela laisse également du temps à Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert d'être définitivement remis sur pied avant le sprint final.

L'Europe pour relancer la machine

Oui mais voilà, l'OL ne peut se permettre de regarder aussi loin pour le moment. Dans ce rythme effréné de mars, les Lyonnais ont encore un dernier, ou plutôt deux, coups de collier à donner. En perdant déjà un objectif avec la Coupe de France, le club lyonnais sait qu'il peut tout perdre dans les prochains jours qui arrivent. Revenue d'entre les morts, cette formation lyonnaise, dont personne n'attendait rien, a réussi à donner de l'espoir et de l'appétit. Or, avec le Celta de Vigo jeudi (18h45) et Monaco dimanche (15h), l'OL peut tout perdre sur quatre jours. Mais aussi totalement se relancer.

Comme nos consultants de TKYDG ont l'habitude de le dire, à l'heure actuelle, Fonseca et ses joueurs se doivent de "prendre match après match". Mais après deux points sur douze possibles en Ligue 1 et un nul arraché en huitième aller de Ligue Europa, les Lyonnais ne peuvent plus faire du surplace. "On va s’accrocher. On aura la Coupe d’Europe jeudi (Vigo) et la réception de Monaco dimanche où il faudra tâcher de laisser derrière les Monégasques et de creuser l’écart", fixait comme feuille de route Rémy Descamps. Alors forcément, dans l'environnement lyonnais, tout le monde espère qu'une nouvelle soirée européenne de gala se produise jeudi au Parc OL. Une façon d'enclencher une nouvelle dynamique qui permettrait de garder encore un peu d'appétit pour la fin de saison.