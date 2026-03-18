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Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

CAN 2025 : le Sénégal et Niakhaté finalement privés de sacre

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Deux mois après le sacre contre le Maroc, le Sénégal de Moussa Niakhaté a vu la CAF le donner perdant de la finale de la CAN 2025 sur tapis vert. Les Lions de la Teranga devraient saisir le TAS pour annuler cette décision.

    La scène à Casablanca avait déjà fait le tour du monde et n’avait pas aidé à l’image de la Coupe d’Afrique des Nations mais aussi du foot africain. Deux mois plus tard, la décision de la CAF ne risque pas d’arranger la situation. Mardi soir, en plein milieu de la soirée, l’instance africaine a annoncé que l’appel du Maroc, finaliste, était recevable, suite à la sortie des joueurs du Sénégal pour contester un penalty sifflé en faveur des Lions de l’Atlas. De ce fait, la CAF a donné victoire sur tapis vert au Maroc (3-0) qui devient donc le nouveau champion d’Afrique, deux mois après la finale.

    Un appel sénégalais devant le TAS ?

    Une situation ubuesque qui a largement fait réagir dans toutes les sphères du football, mais surtout au Sénégal. Moussa Niakhaté et ses coéquipiers sont tombés de très haut en apprenant la nouvelle. Le défenseur de l’OL n’a pas hésité à réagir sur son compte Instagram avec un message clair : "Venez les (le trophée et la médaille) chercher ! Ils sont fous eux !". Un message dans la lignée de ceux de ses compatriotes sénégalais. Si le Maroc a donc été déclaré vainqueur, le dossier ne devrait pas en rester là, puisque la Fédération sénégalaise devrait saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) très rapidement.

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 9 h 28

      Sportivement ils ont remporté la CAN ; le reste n'a pas d'importance .

      Signaler
    2. Avatar
      ciresglover - mer 18 Mar 26 à 10 h 01

      Alors ça va nous l’énerver le Moussa et lui prendre bien la tête. Règlement ou pas c’est au moment du match ou juste après qu’il fallait sanctionner. La ça fait un peu vieux dossier qui ressort pour se faire plaisir.

      Signaler

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