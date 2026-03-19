Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Giraldez, Katoto... les réactions après OL Lyonnes - Le Havre (7-0)

  • par David Hernandez

    • Facile vainqueur (7-0) du Havre mercredi après-midi, OL Lyonnes a validé son ticket pour la demi-finale de la Coupe de France. Auteure d'un doublé, Marie-Antoinette Katoto était satisfaite, au même titre que Jonatan Giráldez.

    Marie-Antoinette Katoto

    "On a fait une bonne entame de match. On a un peu manqué d'efficacité dans le dernier geste et sur les centres, il fallait que l'on prenne le temps de trouver la solution. Ensuite, on a su persévérer et on a développé de belles choses sur le terrain. On a eu du mal lors des deux dernières saisons dans cette compétition, on s'est beaucoup fait surprendre. Cette saison, on a vraiment envie de la regagner, donc c'est vrai qu'il y avait un peu de tension à la mi-temps. On n'a jamais envie de relâcher la pression. Quand ça ne va pas, on essaie toujours de corriger le tir, d'avancer, de travailler encore plus et de persévérer pour perfectionner ce qui ne va pas.  On a une très belle fin de saison qui nous attend, on est très contentes et on ne va rien lâcher au travail."

    "Le niveau de l'équipe ne bouge pas malgré les changements"

    Jonatan Giraldez

    "J'aime beaucoup le fait que, même quand on fait tourner, la dynamique de l'équipe reste la même. Nous avons mérité cette victoire (7-0), on s'est créé beaucoup d'occasions de marquer. Je suis content parce que différentes joueuses ont pu marquer aussi. Malgré le turn-over, le niveau de l'équipe est resté le même. Nous avons encore augmenté notre niveau offensif et je suis vraiment très satisfait. la qualité du dernier geste n'a pas été parfaite. Ensuite, nous avons changé un peu notre positionnement à l'intérieur du jeu pour ajouter plusieurs joueuses dans la surface de réparation. Je pense qu'en général, en attaquant un peu mieux, on a pu marquer plus de buts en deuxième mi-temps."

    à lire également
    Noah Nartey (OL) face à Moriba (Celta)
    OL - Celta : avant-match, horaire et diffusion TV

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Giraldez, Katoto... les réactions après OL Lyonnes - Le Havre (7-0) 11:00
    Noah Nartey (OL) face à Moriba (Celta)
    OL - Celta : avant-match, horaire et diffusion TV 10:15
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Toujours en vie, le Celta veut "garder son identité" contre l’OL 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta)
    OL - Celta : trois Lyonnais sous la menace d'une suspension 08:45
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Avec Sulc, Moreira et Fofana, l’OL veut revoir la vie un peu plus en rose 08:00
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    OL - Celta : on prend les mêmes et on recommence ? 07:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Contre le Celta, l'OL retrouve des forces vives 18/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors d'OL - Besiktas
    Lacazette (ex-OL) milite pour le retour de Tolisso chez les Bleus 18/03/26
    Miniature de l'émission TKYDG du 16 03 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 16 mars en podcast 18/03/26
    OL Lyonnes - Le Havre, mercredi 18 mars 2026
    Coupe de France féminine : un festival et OL Lyonnes rejoint le dernier carré 18/03/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) : "La CAN ? Rien ne change pour moi" 18/03/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca avant OL - Celta de Vigo : "Retrouver de l'efficacité" 18/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    OL Lyonnes - Le Havre : Endler seule rescapée de la finale de la Coupe LFFP 18/03/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    L'OL pourra compter sur Moreira, Sulc et Fofana contre le Celta 18/03/26
    Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
    L’OL presque intouchable en 8es de finale de Ligue Europa 18/03/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    Avant OL - Celta, Kluivert et Maitland-Niles en reprise individuelle 18/03/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    Tessmann (OL) rejoindra les États-Unis pendant la trêve 18/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut