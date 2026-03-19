Giraldez, Katoto... les réactions après OL Lyonnes - Le Havre (7-0)

Facile vainqueur (7-0) du Havre mercredi après-midi, OL Lyonnes a validé son ticket pour la demi-finale de la Coupe de France. Auteure d'un doublé, Marie-Antoinette Katoto était satisfaite, au même titre que Jonatan Giráldez.

Marie-Antoinette Katoto

"On a fait une bonne entame de match. On a un peu manqué d'efficacité dans le dernier geste et sur les centres, il fallait que l'on prenne le temps de trouver la solution. Ensuite, on a su persévérer et on a développé de belles choses sur le terrain. On a eu du mal lors des deux dernières saisons dans cette compétition, on s'est beaucoup fait surprendre. Cette saison, on a vraiment envie de la regagner, donc c'est vrai qu'il y avait un peu de tension à la mi-temps. On n'a jamais envie de relâcher la pression. Quand ça ne va pas, on essaie toujours de corriger le tir, d'avancer, de travailler encore plus et de persévérer pour perfectionner ce qui ne va pas. On a une très belle fin de saison qui nous attend, on est très contentes et on ne va rien lâcher au travail."

"Le niveau de l'équipe ne bouge pas malgré les changements"

Jonatan Giraldez

"J'aime beaucoup le fait que, même quand on fait tourner, la dynamique de l'équipe reste la même. Nous avons mérité cette victoire (7-0), on s'est créé beaucoup d'occasions de marquer. Je suis content parce que différentes joueuses ont pu marquer aussi. Malgré le turn-over, le niveau de l'équipe est resté le même. Nous avons encore augmenté notre niveau offensif et je suis vraiment très satisfait. la qualité du dernier geste n'a pas été parfaite. Ensuite, nous avons changé un peu notre positionnement à l'intérieur du jeu pour ajouter plusieurs joueuses dans la surface de réparation. Je pense qu'en général, en attaquant un peu mieux, on a pu marquer plus de buts en deuxième mi-temps."