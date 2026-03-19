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Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l’Argentine (Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Tagliafico (OL) retenu avec l’Argentine

  • par David Hernandez

    • Comme Pavel Sulc, Adam Karabec et Tanner Tessmann, Nicolas Tagliafico quittera Lyon durant la trêve internationale. Le latéral disputera un match amical avec l’Argentine contre le Guatemala.

    Un dernier rassemblement avant les choses sérieuses. À partir de lundi, la sélection argentine se retrouve une dernière fois avant de remettre en jeu son titre de champion du monde acquis à l’hiver 2022 au Qatar. Initialement, l’Albiceleste aurait dû disputer un match de prestige avec la Finalissima contre l’Espagne, championne d’Europe, mais ce choc a finalement été annulé. Les hommes de Lionel Scaloni ont donc dû trouver un adversaire en dernière minute pour cette trêve internationale de mars et ce sera le Guatemala le 31 mars prochain à Buenos Aires.

    Encore un long voyage en Amérique du Sud

    Plutôt qu’un voyage au Qatar pour le duel contre l’Espagne, ce sera ainsi un long voyage vers l’Argentine pour Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche de l’OL fait logiquement partie des joueurs convoqués par le sélectionneur pour cet unique match amical. Il sera ensuite temps de se retourner vers le quotidien lyonnais avant de penser à la Coupe du monde 2026 sur le sol nord-américain. L'Argentine a hérité de l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie dans son groupe.

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