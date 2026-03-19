Actualités
Paulo Fonseca en Ligue Europa
Paulo Fonseca en Ligue Europa (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

L’OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Cette semaine, l’OL reçoit le Celta ce jeudi (18h45), puis Monaco ce dimanche (15h). Mais faut-il prioriser l’une deux compétitions ? Ce lundi l'équipe de TKYDG s'est penchée sur le sujet, troisième thème de l'émission.

    C’est une interrogation qui peut faire grincer des dents. Mais c’est surtout une question qu’il était difficile d’imaginer il y a encore quelques semaines. Lors du but de Rémi Himbert face à l’OM, l’OL comptait huit points d’avance sur son rival olympien et semblait s’assurer un matelas confortable pour la fin de saison. Mais voilà, Pierre-Emerick Aubameyang a douché les espoirs lyonnais à la 90+1 (3-2), et depuis, l’OL paraît avoir pris un sérieux coup derrière la tête.

    Après cela, le lot de consolation aurait pu être la Coupe de France. Sans le PSG, déjà éliminé, l’opportunité paraissait idéale pour aller décrocher un trophée que les Lyonnais n’ont plus remporté depuis 2012. Mais là encore, la cruelle élimination aux tirs au but face au RC Lens a mis fin à leurs espoirs.

    "Jouer tous les matchs et toutes les compétitions à fond"

    Désormais, l’OL pointe à deux points de l’OM et parais davantage regarder derrière lui, au vu de la forme de ses concurrents pour le podium en Ligue 1. Englué dans une série délicate en championnat (deux défaites et deux matchs nuls lors des quatre dernières rencontres), l’OL espère retrouver des sensations en Ligue Europa. En ballotage favorable après son nul en Espagne (1-1), les Lyonnais rêvent de renouer avec le succès au Parc OL, une sensation qu’ils n’ont plus connue depuis un mois.

    Toutefois, pour notre consultant Enzo Réale, cette compétition "n’est pas la priorité absolue". Selon lui, c’est la Ligue 1 qui doit primer : "Ça le serait si on avait une finale à disputer. Ce match face à Vigo ne nous fait passer qu’un seul tour, alors que le championnat peut nous emmener en coupe d’Europe", a-t-il déclaré sur le plateau de TKYDG ce lundi 16 mars.

    Une position nuancée par son compère, Nicolas Puydebois : "Il n’y a pas de priorité, on doit jouer tous les matchs et toutes les compétitions à fond " a-t-il poursuivi. Une ligne de conduite que l’OL semble adopter ces dernières semaines, malgré une fatigue persistante et des absences qui compliquent la tâche. Ce match de jeudi face à Vigo sera sans doute l’un des plus importants de la saison. Mais au-delà d’une éventuelle qualification, c’est bien le retour d’une dynamique positive que les Lyonnais espèrent retrouver. Un allant qui pourrait bien leur servir avant la réception de Monaco, concurrent au podium, ce dimanche (15h).

    à lire également
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Tagliafico (OL) retenu avec l’Argentine
    2 commentaires
    1. Avatar
      OL06 - jeu 19 Mar 26 à 13 h 42

      Tout miser sur la Ligue Europa que l'on a jamais gagné...

      Même si la formule a changé et est plus abordable, il suffit d'une équipe pour être éliminé.

      Les 2 compétitions permettent de se qualifier en Ligue des Champions, il faut jouer les 2 compétitions à fond.

      Surtout qu'il y aura "normalement" moins d'absents au retour de la trêve.

      Victoire ce soir, allez l'OL !

      Signaler
    2. Avatar
      Tahiti - jeu 19 Mar 26 à 13 h 50

      Oui.

      All In

      L'objectif maintiens de l'année est assuré, rien à faire des calculs de coin de table sur les finances du club ça fait 3 ans qu'on ne fait que ça. Place aux émotions

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Toujours pas de Corentin Tolisso (OL) dans la liste des Bleus 14:08
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    L’OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ? 13:20
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Tagliafico (OL) retenu avec l’Argentine 12:30
    Les supporters du Celta de Vigo contre le PAOK en Ligue Europa
    OL - Celta : l'arrivée des supporters galiciens encadrée à Décines 11:45
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Giraldez, Katoto... les réactions après OL Lyonnes - Le Havre (7-0) 11:00
    Noah Nartey (OL) face à Moriba (Celta)
    OL - Celta : avant-match, horaire et diffusion TV 10:15
    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Toujours en vie, le Celta veut "garder son identité" contre l’OL 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta)
    OL - Celta : trois Lyonnais sous la menace d'une suspension 08:45
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Avec Sulc, Moreira et Fofana, l’OL veut revoir la vie un peu plus en rose 08:00
    Les joueurs de l'OL après le nul face au Celta
    OL - Celta : on prend les mêmes et on recommence ? 07:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Contre le Celta, l'OL retrouve des forces vives 18/03/26
    Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors d'OL - Besiktas
    Lacazette (ex-OL) milite pour le retour de Tolisso chez les Bleus 18/03/26
    Miniature de l'émission TKYDG du 16 03 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 16 mars en podcast 18/03/26
    OL Lyonnes - Le Havre, mercredi 18 mars 2026
    Coupe de France féminine : un festival et OL Lyonnes rejoint le dernier carré 18/03/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) : "La CAN ? Rien ne change pour moi" 18/03/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca avant OL - Celta de Vigo : "Retrouver de l'efficacité" 18/03/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    OL Lyonnes - Le Havre : Endler seule rescapée de la finale de la Coupe LFFP 18/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut