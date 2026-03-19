L’OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

Cette semaine, l’OL reçoit le Celta ce jeudi (18h45), puis Monaco ce dimanche (15h). Mais faut-il prioriser l’une deux compétitions ? Ce lundi l'équipe de TKYDG s'est penchée sur le sujet, troisième thème de l'émission.

C’est une interrogation qui peut faire grincer des dents. Mais c’est surtout une question qu’il était difficile d’imaginer il y a encore quelques semaines. Lors du but de Rémi Himbert face à l’OM, l’OL comptait huit points d’avance sur son rival olympien et semblait s’assurer un matelas confortable pour la fin de saison. Mais voilà, Pierre-Emerick Aubameyang a douché les espoirs lyonnais à la 90+1 (3-2), et depuis, l’OL paraît avoir pris un sérieux coup derrière la tête.

Après cela, le lot de consolation aurait pu être la Coupe de France. Sans le PSG, déjà éliminé, l’opportunité paraissait idéale pour aller décrocher un trophée que les Lyonnais n’ont plus remporté depuis 2012. Mais là encore, la cruelle élimination aux tirs au but face au RC Lens a mis fin à leurs espoirs.

"Jouer tous les matchs et toutes les compétitions à fond"

Désormais, l’OL pointe à deux points de l’OM et parais davantage regarder derrière lui, au vu de la forme de ses concurrents pour le podium en Ligue 1. Englué dans une série délicate en championnat (deux défaites et deux matchs nuls lors des quatre dernières rencontres), l’OL espère retrouver des sensations en Ligue Europa. En ballotage favorable après son nul en Espagne (1-1), les Lyonnais rêvent de renouer avec le succès au Parc OL, une sensation qu’ils n’ont plus connue depuis un mois.

Toutefois, pour notre consultant Enzo Réale, cette compétition "n’est pas la priorité absolue". Selon lui, c’est la Ligue 1 qui doit primer : "Ça le serait si on avait une finale à disputer. Ce match face à Vigo ne nous fait passer qu’un seul tour, alors que le championnat peut nous emmener en coupe d’Europe", a-t-il déclaré sur le plateau de TKYDG ce lundi 16 mars.

Une position nuancée par son compère, Nicolas Puydebois : "Il n’y a pas de priorité, on doit jouer tous les matchs et toutes les compétitions à fond " a-t-il poursuivi. Une ligne de conduite que l’OL semble adopter ces dernières semaines, malgré une fatigue persistante et des absences qui compliquent la tâche. Ce match de jeudi face à Vigo sera sans doute l’un des plus importants de la saison. Mais au-delà d’une éventuelle qualification, c’est bien le retour d’une dynamique positive que les Lyonnais espèrent retrouver. Un allant qui pourrait bien leur servir avant la réception de Monaco, concurrent au podium, ce dimanche (15h).