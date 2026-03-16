Tenu en échec au Havre dimanche (0-0), l'OL pointe désormais à deux longueurs de l'OM et voit surtout ses concurrents revenir derrière. Avant le retour contre le Celta de Vigo, la formation lyonnaise doit-elle ériger la Ligue Europa comme priorité en cas de qualification ?

En un mois, l'avance de cinq points sur l'OM a fondu comme neige au soleil. Ambitieux avant d'affronter Strasbourg et le club marseillais, deux concurrents à l'Europe, l'OL s'est finalement enlisé dans une série négative avec aucune victoire depuis un mois. Deux petits points pris sur douze possibles et à présent une quatrième place à deux longueurs du club phocéen. Si le podium reste encore atteignable à huit journées de la fin, ce surplace lyonnais a notamment permis aux équipes derrière de combler leur retard. Au sortir de la 26e journée de Ligue 1, le LOSC n'est plus qu'à trois points, tandis que Monaco, qui se déplace à Décines dimanche (15h), et Rennes accusent un retard d'une unité supplémentaire.

Un tableau favorable qui ouvre des perspectives ?

Avec un groupe qui semble à bout de souffle et alors que des renforts de l'infirmerie sont attendus pour le Celta de Vigo et/ou Monaco, la question de la priorité de la fin de saison se pose. Après le nul 1-1 en Espagne, l'OL a toujours son destin entre les mains pour se qualifier pour les quarts de finale de Ligue Europa. Avec un tableau qui semble abordable sur le papier pour atteindre la finale, Paulo Fonseca et ses joueurs doivent-ils faire de la compétition européenne l'objectif numéro 1 de ces deux derniers mois de la saison ?

Vous pouvez réagir à cette question dans l'espace dédié aux commentaires. Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.