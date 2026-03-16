Tenu en échec au Havre dimanche (0-0), l'OL pointe désormais à deux longueurs de l'OM et voit surtout ses concurrents revenir derrière. Avant le retour contre le Celta de Vigo, la formation lyonnaise doit-elle ériger la Ligue Europa comme priorité en cas de qualification ?
En un mois, l'avance de cinq points sur l'OM a fondu comme neige au soleil. Ambitieux avant d'affronter Strasbourg et le club marseillais, deux concurrents à l'Europe, l'OL s'est finalement enlisé dans une série négative avec aucune victoire depuis un mois. Deux petits points pris sur douze possibles et à présent une quatrième place à deux longueurs du club phocéen. Si le podium reste encore atteignable à huit journées de la fin, ce surplace lyonnais a notamment permis aux équipes derrière de combler leur retard. Au sortir de la 26e journée de Ligue 1, le LOSC n'est plus qu'à trois points, tandis que Monaco, qui se déplace à Décines dimanche (15h), et Rennes accusent un retard d'une unité supplémentaire.
Un tableau favorable qui ouvre des perspectives ?
Avec un groupe qui semble à bout de souffle et alors que des renforts de l'infirmerie sont attendus pour le Celta de Vigo et/ou Monaco, la question de la priorité de la fin de saison se pose. Après le nul 1-1 en Espagne, l'OL a toujours son destin entre les mains pour se qualifier pour les quarts de finale de Ligue Europa. Avec un tableau qui semble abordable sur le papier pour atteindre la finale, Paulo Fonseca et ses joueurs doivent-ils faire de la compétition européenne l'objectif numéro 1 de ces deux derniers mois de la saison ?
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Il y a 10 jours avec énormément d’absent et pas de retour à l’entraînement on se posait pas la question de jouer 3 compétitions.
Je comprend pas qu’on se pose la question aujourd’hui.
Alors qu’il suffit de gagner par la plus petite des marges le Celta.
Et qu’on enregistre plusieurs retours à l’entraînement collectif et qu’en plus on va rentrer dans deux semaines de pause.
Si on se qualifie avec le tableau des qualifications largement en notre faveur comment hésiter ???
Tenez ce lien
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122167876220646159&set=a.122103388694646159
C’est un tableau avec la valeur marchande des joueurs.
Il résume très bien la situation, une autoroute pour nous.
C’est pire que de la chance la.
Je suis aller vérifier la composition de notre équipe qui avait affronter le betis Séville juste avant le PSG.
Molebe Satriano. Karabec
Merah. Decarvalho. Tessman
Abner. Niakhate. Kluivert. Niles
Grief
Malgré cette équipe bis largement remanié on avait eu le ballon et on avait concédé les deux buts sur deux erreurs évitables.
Avec l’émergence entre de temps de Kluivert qui a l’époque était en difficulté et la venu de Yamerchuck et surtout Endrick ( sans compter le retour de Mangala, Fofana et l’apport de nartey ) je suis désolé ne pas aller en final serait pour moi une faute professionnelle.
Vous avez tous vu la fameuse équipe de vigo jeudi et elle vient de faire le nul au betis 1 à 1
Elle sera sans ses 3 meilleurs joueurs et elle aussi a enchaîné comme nous les matchs.
Donc pour résumé être 4 eme aujourd’hui en championnat a 2 points du 3 eme et avec un avantage de 3 points sur le 5 eme.
L’OL doit même pas se poser la question
Objectif final Europa league
Objectif 4 eme place en championnat ou 3 eme si l’OM continue à jouer comme des releguables
Ouai pourquoi pas.
Bon mais l'om joue comme des relegables en gagnant, nous on joue comme une equipe de ventre moue en faisant des nuls.
Et c'est pas parce que Vigo n'est pas bon qu'il ne passeront pas .
Tu as l'air de bien connaître le foot Olreal, je trouve cependant bizarre que tu pense que parce qu'on est (censé etre) supérieur on doit gagner.
Si c'était si simple. 😀
Sinon oui on doit tout jouer à fond je suis d'accord la dessus, c'est la CDF ou j'aurai fait un large turnover
C’est factuel, on est meilleure que toutes ces équipes du côté gauche, la seule équipe qui est à peu près de notre niveau est le betis Séville mais au vu de notre historique avec le retour à domicile je pense qu’on peux et qu’on doit en venir à bout.
Pour le reste je te laisse regarder le tableau.
Après je suis ok avec toi, le football a son lot de surprise mais je m’appuie uniquement sur ce que l’OL a fait depuis le début de saison en Europa league.
Sur l’autre tableau, je te promet que statistiquement je donnerait pas cher de notre peau….
Oui on a sûrement un meilleur tableau, toutefois le favoris dans le foot franchement.. 😉
Quand Francfort l'emporte en 2022 il tape le Betis en 8eme, le Barca en quart, West Ham en demi et les Rangers en finale..
Et les Rangers devaient jamais aller en finale selon les bookmakers..
Les poules et les matchs à élimination directe, c'est pas le meme sport Olreal, on a toujours été bon en poule et cette saison je veux pas doucher ton enthousiasme mais on joue que des mini club à part le Betis.
Apres t'inquiète hein je me trompe tout le temp et si on gagne l'Europa League je ferait l'helicobite dans la fontaine des Terreaux en repensant à nos échanges.
Salut OLreal, cette valorisation n’a aucun sens sportivement parlant. D’abord parce que la valeur des joueurs c’est déjà en soit assez farfelu mais en plus LES JOUEURS VALORISÉS SONT BLESSÉS !!!
On va intégrer cet état de fait ou on va continuer de nier l’évidence pour ensuite faire des reproches à l’entraîneur, aux préparateurs physiques, kinés, cellule de recrutement, etc…. ???
Ce sera déjà un exploit si sans Fofana, Sulc, Nuamah, Moreira, Kluivert, AMN et un Tolisso et Morton cramoisis on arrive à passer ce tour contre Vigo.
Un peu de mesure et d’humilité les gones !
Pour Vigo je m’appuie pas du tout sur la valeur des joueurs mais uniquement sur ce que tout le monde a vu jeudi dernier.
Regarde leur effectif à eu aussi et nous on aura apparement Moreira et peut Sulc sur le banc, eux au contraire par rapport à l’aller ils ont perdu deux joueurs majeurs
Pour le reste de la compétition faut vraiment lire, en avril on a tout le monde qui revient.
Le cahier des charges du staff est clair. Faut gérer l’effectif pour tout gagner.
La question ne se pose pas.
Et ce pour une bonne raison, si tu te troues dans la compétition que tu as privilégié tu as tout perdu.
Donc on (enfin pas on mais le staff) ne peut pas penser ainsi.
Les supporters fantasment un peu une stratégie alors qu’en fait à part peut-être au QSG il n’y a pas de priorisation.
Entièrement ok avec toi, c’est pour cela je pense que la question ne doit pas se poser à notre niveau.
Après si on avait été de l’autre côté je pense pas que les objectifs auraient été les même.
Je peux me tromper mais si le tirage au sort nous aurait envoyé à Marseille, je pense pas que le dynamique en deuxième mi temps face à Lens aurait été la même.
Un Tolisso par exemple serait sûrement sorti à la 60 eme.
Ligue Europa évidemment, tant qu'on l'aura pas gagnée il faudra tjrs la faire à fond.
Je serais dingue si j'apprenais une équipe bis contre le Celta !
Enfin une équipe ter car on joure depuis 6 matchs avec une équipe bis pratiquement.
Sérieux depuis le temps qu'on vise un trophée européen : l Atalanta la gagnée, l'Olympiacos la gagnée pour citer les derniers vainqueurs...
Pour le championnat Monaco risque d'être un tournant c'est vrai mais être 4ème et laisser filer la Ldc ou lEuropa serait un gâchis d'autant plus que nous retrouvons nos blessés certes pas à 100% et qu'une trêve arrive.
Sérieux je n'arrive pas imaginer une réunion du staff de l'OL pour faire ce choix anti sportif !
Olympiakos l'a gagner?
Alors oui mais c'était la Ligue Conférence, pas tout à fait la même chose..
Mais vous inquiétez pas on jouera tout à fond ..
Sauf que le "à fond" est limité en ce moment, on a deja une équipe un peu bis.
Je vais sûrement choquer mais je pense qu'il faut prendre match après match et continuer à travailler 🙂
Tout les joueurs qui ont débutés jeudi sont là
Conteirlenr a la semaine dernière on joue à domicile jeudi et dimanche
Contrairement à nous il sont perdus leur deux meilleurs joueurs par rapport à l’équipe qui a débuté
Contrairement à nous il se sont déplacé hier et ce jeudi.
Ils ont enchaîné comme nous les matchs.
Et on y va ( sûrement ) avec des revenants.