L'OL revoit encore ses prix pour la réception de Rennes

Ces derniers jours, l'OL a lancé plusieurs offres afin de remplir son stade face à Rennes. Il propose désormais des places à 12 euros dans le dernier anneau.

Pour cette avant-dernière rencontre à domicile de la saison, l'OL a bien l'intention de réaliser une belle affluence. Il souhaite pousser le public à venir encourager son équipe dans la course à la Ligue des champions. La semaine passée, contre Auxerre (3-2), plus de 51 000 specteturs étaient présents. Combien seront-ils dimanche contre Rennes (20h45) ? La barre des 40 000 a été franchie lundi.

Le club multiplie les offres pour ce choc crucial dans la lutte pour le podium. Mercredi, il a par exemple annoncé le lancement d'un billet conjoint pour assister aux deux matchs du week-end à Décines (avec OL Lyonnes - Arsenal). Plus tôt, il avait émis un billet à 16 euros si vous preniez l'option "tribu". Et ce jeudi, une nouvelle proposition est faite aux supporters.

Tout en haut du stade

Vous pouvez profiter de quelques places à 12 euros. Les sièges concernés se situent tout en haut du stade, au dernier anneau dans les tribunes Est, Ouest et Sud. Rappelons qu'après la réception du Stade Rennais, l'Olympique lyonnais terminera l'exercice 2025-2026 à la maison contre Lens le 17 mai (21 heures).