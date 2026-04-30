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Les supporters de l'OL
Les supporters de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

L'OL revoit encore ses prix pour la réception de Rennes

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Ces derniers jours, l'OL a lancé plusieurs offres afin de remplir son stade face à Rennes. Il propose désormais des places à 12 euros dans le dernier anneau.

    Pour cette avant-dernière rencontre à domicile de la saison, l'OL a bien l'intention de réaliser une belle affluence. Il souhaite pousser le public à venir encourager son équipe dans la course à la Ligue des champions. La semaine passée, contre Auxerre (3-2), plus de 51 000 specteturs étaient présents. Combien seront-ils dimanche contre Rennes (20h45) ? La barre des 40 000 a été franchie lundi.

    Le club multiplie les offres pour ce choc crucial dans la lutte pour le podium. Mercredi, il a par exemple annoncé le lancement d'un billet conjoint pour assister aux deux matchs du week-end à Décines (avec OL Lyonnes - Arsenal). Plus tôt, il avait émis un billet à 16 euros si vous preniez l'option "tribu". Et ce jeudi, une nouvelle proposition est faite aux supporters.

    Tout en haut du stade

    Vous pouvez profiter de quelques places à 12 euros. Les sièges concernés se situent tout en haut du stade, au dernier anneau dans les tribunes Est, Ouest et Sud. Rappelons qu'après la réception du Stade Rennais, l'Olympique lyonnais terminera l'exercice 2025-2026 à la maison contre Lens le 17 mai (21 heures).

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 30 Avr 26 à 14 h 27

      40.000 compris les abonnés ? ça ne fait pas beaucoup de monde

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      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 30 Avr 26 à 14 h 30

        Oui tout compris ou presque. Ça s’accélère souvent les derniers jours

        3 000 billets ont été vendus ces dernières 24H !

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    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 30 Avr 26 à 14 h 29

      Désolé mais ça fait tout de suite très mal géré quand tu vois que les prix sont revus plusieurs fois à la baisse.

      C'est peut-être une demande récente suite aux bons résultats qui ont poussé à changer les prix pour ramener un maximum de monde au stade.

      Mais attention de ne pas dégouter ceux qui prennent des billets trop tôt et qui payent plein pot...

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 30 Avr 26 à 14 h 56

        C'est clair, je serais furax de payer le double la même place.
        Ils auraient tout mis à un tarif bas dès le début le remplissage serait sûrement plus proche des 50 000...

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