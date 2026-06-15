Champion de CFA avec l'OL et Reale, Touncara raccroche les crampons

A 34 ans, Ali Touncara a choisi d'en finir avec sa carrière de footballeur. Formé à l'OL et membre de la génération 1992, l'attaquant avait notamment remporté le titre de champion de CFA avec Enzo Réale.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Pour Ali Touncara, le chapitre de sa carrière de footballeur a pris fin ces dernières semaines. A bientôt 34 ans, l'attaquant a choisi de dire stop, après avoir écumé les terrains français et européen. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le natif de Marseille a annoncé mettre un terme à sa carrière, après des derniers passages à Chassieu-Décines et Pont-de-Chéruy pour boucler la boucle dans la région lyonnaise.

Après de longues années passées sur les terrains, il est temps pour moi de tourner une page et de dire au revoir au football. Depuis 1999, le football n’a pas été une passion parmi d’autres. C’était ma vie. Mon équilibre. Mon moteur. Tout tournait autour de cette discipline. Les entraînements, les sacrifices, les kilomètres, les douleurs, les rêves, les frustrations… et cette obsession de réussir. Et si même le joueur s’arrête, ma passion jamais ne partira."

Trois fois champion en CFA

Arrivé en 2007 à l'OL, Ali Touncara avait gravi tous les échelons à l'OL. Membre de la génération 1992 comme Jordan Ferri, l'attaquant n'avait pas réussi à passer pro dans son club formateur. Il avait eu le droit à cet honneur du côté de Clermont, mais sa formation à Tola Vologe lui avait permis de rafler trois titres de champion de CFA ainsi qu'un titre honorifique de meilleur buteur en 2012 avec notamment notre consultant Enzo Reale. "Merci à l’OL qui m’a permis à ce moment d’intégrer le top 3 des meilleurs centres de formation au monde, qui m’a appris à jouer au football et de le percevoir autrement." Egalement passé par Lyon-La Duchère et Villefranche, Ali Touncara "tourne une page, mais une autre s'ouvrira."