Touché au niveau musculaire depuis quelques jours, Nicolas Tagliafico va manquer le début de la Coupe du monde de l'Argentine contre l'Algérie. Néanmoins, l'optimisme est de retour puisque le latéral de l'OL a retouché le ballon dimanche.

Après une deuxième partie de saison compliquée avec l'OL, il s'imaginait certainement profiter de l'air américain pour retrouver un peu de plaisir. Malheureusement, les évènements ne tournent pas dans le sens de Nicolas Tagliafico en 2026. Bien retenu avec la sélection argentine pour participer à la Coupe du monde 2026, le latéral lyonnais a vu sa préparation perturbée par un souci physique. Touché par un problème musculaire, Tagliafico va devoir faire l'impasse sur le match contre l'Algérie mercredi (3h). Les premiers échos faisaient d'ailleurs état d'un forfait pour les deux premiers matchs des champions du monde en titre, avec un retour espéré contre la Jordanie le dimanche 28 juin (4h). Seulement, les dernières nouvelles venues du camp de base argentin seraient plutôt positives, à en croire les médias suivant l'Albiceleste de l'autre côté de l'Atlantique.

Pas de prise de risques malgré tout ?

En effet, si son absence est actée pour Argentine - Algérie, Nicolas Tagliafico est désormais incertain pour le match contre l'Autriche lundi prochain. Dimanche, le latéral a alterné entre travail en salle, mais aussi sur le terrain en retouchant le ballon. Une avancée positive qui pourrait lui permettre d'être convoqué pour le deuxième match de poule. Néanmoins, aucun risque ne sera pris alors que les coéquipiers de Lionel Messi visent un long parcours dans cette Coupe du monde 2026 et que le staff veut éviter un retour précipité et donc une potentielle rechute.