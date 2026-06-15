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Rayan Cherki avec la France
Rayan Cherki avec la France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Bleus : Cherki (ex-OL) ne comprend pas certaines critiques

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Actuellement aux États-Unis pour préparer la Coupe du monde, Rayan Cherki s'est livré à cœur ouvert sur les critiques dont il fait l'objet depuis ses premiers pas dans le football professionnel à l'OL.

    Il va vivre un moment qu'il attendait depuis bien longtemps. À 23 ans, Rayan Cherki va disputer sa première Coupe du monde avec l'équipe de France. S'il ne devrait pas être titulaire avec les Bleus dans ce Mondial, le joueur offensif a tout pour dynamiter les rencontres au moment de rentrer en jeu. Un rôle de joker de luxe qu'il aurait peut-être eu du mal à accepter à une certaine époque. Mais depuis deux saisons, Cherki a montré qu'il avait évolué aussi bien dans son jeu, dans sa compréhension des matchs, mais aussi dans son comportement.

    Jamais le dernier pour faire une blague, le numéro 24 français reste malgré tout un cas qui fait parler et pas forcément l'unanimité. Une position que le principal intéressé a du mal à comprendre. "Pour être franc , aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne m’aiment pas. Peut-être parce que j’ai une grosse barbe, peut-être que je suis trop mat, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par la FFF. Je peux comprendre que j’ai un profil qui dérange mais aujourd’hui ça ne me touche plus parce que depuis que j’ai 15 ans, je suis sous le feu des projecteurs, et depuis que j’ai 15 ans, on invente beaucoup de choses, beaucoup d’histoires."

    "Rassembler les gens"

    Posant sur la table un sujet qui divise dans la société française, à savoir le racisme, Rayan Cherki met en avant "une équipe de France magnifique, avec une mixité et beaucoup d’histoires différentes. C’est ce qui fait la force de la France aujourd’hui." Semblant désormais beaucoup plus mature qu'à une époque, l'ancien joueur de l'OL n'y va pas par quatre chemins. "J'espère à travers cette expérience pouvoir rassembler les gens parce que moi-même, je n’ai pas eu une vie extrêmement facile. Moi, je me battrai pour mon prochain, j’espère que mon prochain se battra pour moi. La France, c’est ceux qui viennent d’en bas, d’en haut, de gauche, de droite, peu importe leur couleur de peau ou leur ethnie."

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 15 Juin 26 à 15 h 58

      Concernant Cherki, j'ai toujours presque le même avis sur lui.

      Il a énormément progressé sur sa dernière année chez nous, il a aussi progressé physiquement sous Pep Guardiola.

      Mais comme évoqué dans l'article, il ne reste encore qu'un joker de luxe. Je retrouve toujours ses défauts, qu'ils avaient plus jeune, même s'ils sont un peu moins prononcés. Un Cherki en confiance, va être un joueur a courant alternatif, parfois magique, et parfois très frustrant.

      Un Cherki piqué, va être un Cherki superbement efficace. Et je trouve ça malheureux de voir qu'en fonction de la confiance qu'il a, cela va influencer grandement son jeu.

      Il reste malgré tout un joueur différent et magnifique à voir.

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