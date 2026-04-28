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Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
Les supporters de l’OL contre Nice au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes : plus de 40 000 billets vendus pour le choc de dimanche

  • par Gwendal Chabas

    • Contre Auxerre, ils étaient plus de 51 000 tout de blanc vêtus pour soutenir l'OL. Dimanche prochain, pour la réception de Rennes, l'OL a vendu plus de 40 000 places.

    En cette fin de saison, le mot d'ordre est "union sacrée". L'OL espère et veut retrouver la Ligue des champions. Cela passera par un résultat positif dimanche lors de la venue de Rennes (20h45). Un rival direct. Le troisième accueille le cinquième, sachant qu'un point sépare les deux clubs. Dans cette course au podium, il est donc évident que ce choc comptera énormément. Les Lyonnais compteront sur leurs fans pour les pousser.

    On peut s'attendre à voir une belle affluence, dans la lignée de celle de samedi face à Auxerre (51 440) lors de la dernière victoire des coéquipiers de Corentin Tolisso. Lundi soir, le club a dépassé la marque des 40 000 places vendues. Un total qui devrait encore grimper au cours de la semaine.

    L'OL souhaite remplir son stade

    Le 27 avril, l'OL a lancé une offre spéciale : 4000 billets à 16 euros dans l'option "tribu". 3000 d'entre eux ont déjà trouvé preneur, une proposition qui a reçu un très beau succès. D'autres packs comprenant cette affiche et celle de la veille (samedi) entre OL Lyonnes et Arsenal* pourraient également sortir. Autre possibilité, l'achat de deux tickets pour assister aux duels face au Stade Rennais et Lens, les deux dernières réceptions lyonnaises de l'exercice 2025-2026 (à partir de 41 euros).

    * Profitez de notre offre promo de -50% sur la catégorie SILVER (9€ la place au lieu de 18€) avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien.

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