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Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : Corentin Tolisso meilleur buteur de l'OL en sortie de banc

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Comme face à Lorient (2-0), Corentin Tolisso a sorti l'OL d'un bourbier contre Auxerre samedi (3-2). Il compte désormais 3 buts en tant que remplaçant en Ligue 1.

    Il est rarement remplaçant, mais lorsqu'il l'est, Corentin Tolisso a un impact sur l'équipe. Certes, il n'a pas permis à l'OL d'éviter la défaite contre le PSG en novembre 2025 (2-3), mais ses performances face au Paris FC (1-1), Lorient (2-0) et Lorient (3-2) ont peut-être changé le cours de l'exercice lyonnais. Sur ces trois affiches, il est entré pour 30 ou 45 minutes et s'est signalé par des buts.

    Il a inscrit le penalty de l'égalisation contre le PFC en toute fin de match, puis a mené sa formation à la victoire lors des réceptions des Lorientais et des Auxerrois avec deux réalisations plus une passe décisive face à l'AJA. Sur quatre rencontres en tant que joker, le milieu de terrain a donc marqué à trois reprises et donné un caviar. C'est davantage que ses coéquipiers.

    3 buts sur les 7 inscrits par les remplaçants lyonnais

    Il faut dire que les Rhodaniens ont peu trouvé la faille grâce à leur banc (sept buts signés Pavel Sulc, Adam Karabec, Afonso Moreira et Rémi Himbert, en plus du champion du monde). Un signe de plus de l'importance de l'ex-Bavarois dans ce groupe.

    Cette saison, il affiche déjà un total de 13 réalisations et de 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, en 36 matchs. Un des meilleurs crus de sa carrière à 31 ans. Le natif de Tarare a d'ailleurs fait l'objet du deuxième de Tant qu'il y aura des Gones lundi. Un capitaine qui pourrait ramener le navire OL en Ligue des champions pour la première fois depuis 2020.

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    6 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 28 Avr 26 à 14 h 23

      Autant je trouve Coco très bon en tant que titulaire, autant je le trouve encore meilleur en tant que supersub ! Il apporte énormément à chaque fois !

      Si on pouvait se permettre d'avoir un bon 11, et de faire rentrer des Fofana, Endrick, Tolisso à la 60e...

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 28 Avr 26 à 14 h 32

        Mdr..
        Donc toi si tu étais le coach tes 3 meilleurs joueurs de l'équipe, tu les met sur le banc..
        Avec en plus ton capitaine... 😀

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        1. Avatar
          BadGone91 - mar 28 Avr 26 à 14 h 43

          Oui t'as tout compris, comme d'hab ! (c'est faux 🙂 )

    2. Avatar
      leroilyon - mar 28 Avr 26 à 14 h 53

      Bah explique nous alors?
      Parce que si tu veux aligner un onze pouvant se permettre de mettre sur le banc Fofana, Endrick et Tolisso faut arreter de supporter l'OL en fait 😉

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      1. Avatar
        BadGone91 - mar 28 Avr 26 à 15 h 00

        Ok j'arrête de supporter l'OL ! Merci pour ce conseil avisé, moi qui pensait pouvoir supporter ce club toute ma vie...

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        1. Avatar
          leroilyon - mar 28 Avr 26 à 15 h 16

          C'est pas un conseil et faut pas prendre mal ce que je te dis..
          Je veux juste te faire comprendre que compte tenu du contexte économique avoir Endrick, Tolisso et Fofana dans notre effectif c'est formidable, tu te rend pas bien compte j'ai l'impression..
          Et avoir un meilleur onze sans eux sur le terrain c'est juste pas possible en fait.

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