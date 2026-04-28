Ligue 1 : Corentin Tolisso meilleur buteur de l'OL en sortie de banc

Comme face à Lorient (2-0), Corentin Tolisso a sorti l'OL d'un bourbier contre Auxerre samedi (3-2). Il compte désormais 3 buts en tant que remplaçant en Ligue 1.

Il est rarement remplaçant, mais lorsqu'il l'est, Corentin Tolisso a un impact sur l'équipe. Certes, il n'a pas permis à l'OL d'éviter la défaite contre le PSG en novembre 2025 (2-3), mais ses performances face au Paris FC (1-1), Lorient (2-0) et Lorient (3-2) ont peut-être changé le cours de l'exercice lyonnais. Sur ces trois affiches, il est entré pour 30 ou 45 minutes et s'est signalé par des buts.

Il a inscrit le penalty de l'égalisation contre le PFC en toute fin de match, puis a mené sa formation à la victoire lors des réceptions des Lorientais et des Auxerrois avec deux réalisations plus une passe décisive face à l'AJA. Sur quatre rencontres en tant que joker, le milieu de terrain a donc marqué à trois reprises et donné un caviar. C'est davantage que ses coéquipiers.

3 buts sur les 7 inscrits par les remplaçants lyonnais

Il faut dire que les Rhodaniens ont peu trouvé la faille grâce à leur banc (sept buts signés Pavel Sulc, Adam Karabec, Afonso Moreira et Rémi Himbert, en plus du champion du monde). Un signe de plus de l'importance de l'ex-Bavarois dans ce groupe.

Cette saison, il affiche déjà un total de 13 réalisations et de 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, en 36 matchs. Un des meilleurs crus de sa carrière à 31 ans. Le natif de Tarare a d'ailleurs fait l'objet du deuxième de Tant qu'il y aura des Gones lundi. Un capitaine qui pourrait ramener le navire OL en Ligue des champions pour la première fois depuis 2020.