Ligue 1 : l'OL a égalé son total de points de la saison passée

Les joueurs de l’OL après leur victoire face au PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec 57 unités au compteur, l'OL est actuellement 3e de Ligue 1. Il compte le même nombre de points que l'an passé, mais avec encore trois rencontres à disputer.

Fera-t-il mieux que l'an dernier ? Ce n'est pas encore écrit, mais l'OL possède actuellement quatre longueurs d'avance sur le sixième (Marseille). Cette saison, il est en lice pour accrocher le podium, étant aujourd'hui troisième de Ligue 1, à égalité avec son poursuivant, Lille. Signe de sa bonne santé sportive, il a déjà égalé son nombre de points de l'exercice précédent (57).

En 2024-2025, cela lui a permis de finir sixième du championnat. Il a maintenant trois matchs pour faire mieux, et probablement atteindre, de fait, le top 5, voire le top 4. Premier arrêt dans cette optique, Rennes dimanche 3 mai. Une affiche cruciale si les Rhodaniens veulent revenir en Ligue des champions.

La folle course au podium

Lors du dernier cru, Monaco avait terminé troisième avec 61 unités au compteur. En 2025-2026, il en faudra durement davantage puisque l'Olympique lyonnais et le LOSC se tirent la bourre. Le Stade Rennais est tout proche (56). De quoi nous promettre une course folle jusqu'au terme de la compétition le 17 mai prochain.

D'ici là, les Rhodaniens auront reçu les Bretons, mais également Lens, le dauphin du PSG. Les Lillois, eux, affronteront Monaco le 10 mai.