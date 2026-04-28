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Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL - UJSF Rhône-Alpes : Corentin Tolisso élu sportif de l’année 2025

  • par Tristan Le Pezennec

    • Les journalistes de sport de la région Rhône-Alpes ont élu Corentin Tolisso sportif de l’année 2025. Voilà qui vient récompenser le travail d’un joueur au sommet de son art.

    En attendant une éventuelle qualification en Ligue des champions avec l’Olympique lyonnais et, pourquoi pas, une convocation en équipe de France pour la Coupe du monde, Corentin Tolisso vient de récupérer une distinction individuelle honorifique.

    Le capitaine de l'OL vient d’être élu ce mardi sportif masculin de l’année 2025 par l’Union des journalistes de sport en France de la section Rhône-Alpes. Ses membres ont donc décidé de valoriser Corentin Tolisso, exemplaire depuis la saison dernière et toujours aussi essentiel pour sa formation, en témoigne encore son entrée décisive contre Auxerre (3-2, un but et une passe décisive). C'est sa maman, Marie-Chantal, qui a récupéré le prix ce mardi, ainsi qu'un chèque remis par l'UJSF Rhône-Alpes d'une valeur de 1000 euros pour l'association Toliss'All qui accompagne les aidants et leurs aidés grâce à des temps de répit actif par les loisirs.

    Aux côtés d'un nageur, d'un hockeyeur et d'un ultra-trailer

    Le milieu de terrain de 31 ans faisait partie d’un quatuor de finalistes. On retrouvait le nageur Yohan Ndoye-Brouard, natif de Chambéry et médaillé aux championnats du monde, ainsi que le traileur référencé au niveau mondial et natif de la Loire, Frédéric Tranchand. Enfin, il était aussi en concurrence avec le hockeyeur canadien Christophe Boivin, finaliste de Ligue Magnus avec les Brûleurs de Loups de Grenoble (défaite en cinq matchs contre Bordeaux, 1-4).

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