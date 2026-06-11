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Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
Michele Kang, présidente de l’OL contre Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - OL Lyonnes : Kang dans le top 100 des personnalités sportives les plus influentes en 2026

  • par David Hernandez
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    • Présidente de l'OL et d'OL Lyonnes, Michele Kang se retrouve désormais pleinement investie dans le foot français. L'Américaine fait partie des cent personnalités sportives les plus influentes en 2026 d'après Time.

    Il y a quelques semaines, OL Lyonnes fêtait les un an de sa nouvelle dénomination. Dans quelques semaines, Michele Kang fêtera peut-être ses un an à la tête de l'OL. Propulsée sur le devant de la scène chez les garçons suite à la mise sur la touche de John Textor, l'Américaine fait partie des potentiels repreneurs du club lyonnais, mis en vente depuis avril. En attendant le dénouement de ce dossier important entre Rhône et Saône, le travail réalisé par Kang et ses collaborateurs a montré quelle cheffe d'entreprise elle pouvait être pour redresser la barre. Se prenant de plus en plus au jeu, elle a à présent une double casquette, même si les Fenottes restent son vrai bébé.

    Aux côtés de Messi, Bonmatí, Rodman, Haaland et Cristiano Ronaldo

    Quoi qu'il en soit, Michele Kang continue de prouver son influence grandissante dans le foot, surtout féminin, grâce à son entité Kynisca. Cela peut faire grincer quelques dents, comme l'a montré la finale de la Ligue des champions à Oslo. Toutefois, tout ce qu'elle met en œuvre depuis plusieurs années, notamment dans le développement des performances des sportives, ne peut être mis de côté. En ce sens, TIME a dévoilé son top 100 des personnalités sportives les plus influentes en 2026. Si l'on peut se poser la question de l'objectivité américaine sur tous les noms présents dans la liste, Michele Kang fait bien partie de ce listing.

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