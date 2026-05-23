Quelques minutes après la victoire du FC Barcelone, Cata Coll n'a pas hésité à envoyer une pique à OL Lyonnes et notamment Michele Kang. Une déclaration qui a fait réagir dans les rangs lyonnais, même si Wendie Renard et Vincent Ponsot n'ont pas voulu polémiquer et ont été beau joueur.

De notre envoyé spécial à Oslo.

La rivalité n'est plus à faire depuis toutes ces années entre OL Lyonnes et le FC Barcelone. Les deux clubs sont devenus les meilleurs rivaux d'Europe. Avec huit titres européens, le club lyonnais reste la référence sur la scène continentale et sert aujourd'hui de motivation aux Catalanes. Vendredi, en conférence de presse, Alexia Putellas avait d'ailleurs mis en avant le palmarès lyonnais et à quel point les Fenottes servent à se surpasser.

Malheureusement, on ne peut pas forcément dire que ses coéquipières soient toutes sur la même longueur d'onde. Déjà d'attaque en marge de la finale, Cata Coll a remis ça ce samedi à Oslo après la victoire 4-0. Et non pas une fois, mais deux fois, que ce soit à la presse catalane ou en zone mixte. Dans une pique à peine cachée à Michele Kang, la gardienne du FC Barcelone a estimé que "l'argent n'achète pas tout". Une phrase très loin de la classe qui pourrait décrire un grand club.

Renard : "À OL Lyonnes, on a toujours fait les choses correctement"

Cette sortie n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd ou de plusieurs dans les rangs lyonnais. Mais, à la différence de Coll, l'heure n'était pas à la polémique au sein du club octuple champion d'Europe. Préférant ne "pas faire de commentaires", Vincent Ponsot, directeur général d'OL Lyonnes, a simplement rappelé qu'OL Lyonnes a "gagné huit Ligues des champions" et bien avant l'arrivée de Michele Kang. De son côté, Wendie Renard ne veut "pas rentrer dans ce genre de polémiques. On pourrait aussi dire des choses sur leur club. Si elles veulent faire des polémiques, c'est leur problème."

La capitaine lyonnaise a gardé la posture qui est la sienne depuis vingt ans désormais : humble et bonne joueuse. "Elles ont gagné. Il faut juste les féliciter. Je pense qu'à l'OL, on a toujours fait les choses correctement. On a toujours travaillé aussi." Néanmoins, si les Lyonnaises avaient besoin d'une motivation supplémentaire pour la saison prochaine, elle semble déjà toute trouvée.