Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Clap de fin pour l'OL en cette saison 2025-2026. Une saison faite de très hauts mais aussi de très bas, à l'image de cette fin d'exercice qui peut laisser des regrets. Troisièmes avant la 33e journée, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont laissé passer par deux fois l'opportunité de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Après le couac à Toulouse, les supporters les imaginaient avec une réaction contre Lens pour la dernière journée, à domicile qui plus est. Finalement, ce fut une fessée lensoise et un sentiment complexe. La frustration de finir d'une telle manière, mais aussi la satisfaction de finir quand même quatrième et donc d'avoir encore des chances de Ligue des champions.

De tout cela, il en a été question dans le dernier numéro de "Tant qu'il y aura des Gones". Entre coup d'oeil dans le rétroviseur, projection sur le mois d'août intense et le mercato, l'été de l'OL s'annonce intense.

Vous pouvez également écouter Tant qu'il y aura des Gones sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.