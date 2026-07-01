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Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL
Bruno Genesio, ancien entraîneur de l’OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Mercato : Bruno Genesio (ex-OL) est le nouvel entraîneur de Marseille

  • par Tristan Le Pezennec
  • 2 Commentaires

    • Libre depuis son départ de Lille, Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de l'OM. L'ancien Lyonnais s'est engagé avec la formation olympienne ce mercredi.

    L'information était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle. Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de l'OM. Libre depuis son départ du LOSC, entériné il y a un mois, l'ancien coach de l'OL s'est engagé avec le club phocéen pour une durée qui n'a pas été communiquée. Il devient l'une des pierres angulaires du nouveau projet marseillais.

    Le technicien de 59 ans sort de deux saisons particulièrement réussies dans le Nord. Arrivé à Lille pour succéder à Paulo Fonseca, il avait directement réussi à qualifier Lille en Ligue des champions. Ils étaient pour cela passés par les barrages. Les Dogues avaient ensuite réalisé une campagne européenne remarquée. Ils s'étaient classés parmi les huit meilleures équipes de la phase de ligue en battant le Real (1-0) et l'Atlético de Madrid (3-1). Cette saison, sa formation a terminé sur le podium de Ligue 1. Une place devant l'Olympique lyonnais. Un rang synonyme de qualification directe en C1.

    Une figure centrale du nouveau projet marseillais

    À Marseille, Bruno Genesio arrive dans un contexte bien différent. Après un exercice décevant sur tous les tableaux et le départ d'Habib Beye, les Phocéens entament un nouveau cycle. Stéphane Richard prend ses fonctions de président. Le projet sportif sera incarné par Grégory Lorenzi, l’homme qui a fait passer le Stade Brestois de la Ligue 2 à la Ligue des champions. Il a été nommé directeur sportif et il sera chargé de mener la reconstruction de l’effectif. Sachant que les Marseillais ne pourront pas faire les mêmes folies que lors des mercatos précédents. Le Corse formera désormais un tandem très attendu avec le Lyonnais.

    Pour l'ancien entraîneur de l'OL, qui avait déjà laissé entendre par le passé que l’OM figurait parmi les rares clubs susceptibles de l'intéresser en France, le défi est immense. Marseille est en quête de stabilité.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Tondu69 - mer 1 Juil 26 à 15 h 25

      "Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? "

      Signaler
    2. janot06
      janot06 - mer 1 Juil 26 à 15 h 49

      Bon courage !

      Signaler

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