Bruno Genesio (ex-OL) quitte le LOSC

Après deux saisons passées à Lille, Bruno Genesio ne prolongera pas l'aventure dans le Nord. Il pourrait rebondir à Marseille, où il fait partie des pistes pour succéder à Habib Beye.
Le LOSC vient d’officialiser la nouvelle. Bruno Genesio ne sera pas l’entraîneur des Dogues la saison prochaine. En fin de contrat, le technicien de 59 ans ne prolongera pas son contrat et quitte donc Lille après deux saisons à la tête de l’équipe. Il était arrivé pour prendre la suite d’un certain Paulo Fonseca, parti pour Milan avant de rejoindre l'OL. Il avait alors réussi à qualifier le club pour la Ligue des champions, en passant par les barrages, avant de réaliser une magnifique phase de ligue. Les Lillois avaient terminé parmi les huit premiers, directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils avaient notamment battu le Real Madrid dans le Nord (1-0), avant de faire tomber l’Atlético au Metropolitano (3-1).
Une aventure lilloise réussie
Contre le Borussia Dortmund, en huitième de finale, leur parcours s’était arrêté après avoir, pourtant, arraché un nul intéressant en Allemagne (1-1) lors du match aller. Ils s’étaient ensuite inclinés à Lille (1-2). En championnat, ils avaient terminé à la cinquième place, avec 60 points, juste devant l’OL. Cette saison encore, Bruno Genesio a fini devant son club de cœur. Avec 61 points, le LOSC a conclu son exercice 2025-2026 à la troisième place, synonyme de qualification directe en C1. Les Lyonnais, eux, devront passer par les barrages.
Dans les petits papiers de l'OM
Il laisse donc le club dans une position encore meilleure que celle dans laquelle il était arrivé. Désormais libre, il peut s’engager où il le souhaite, où il est souhaité. La rumeur la plus insistante l’envoie à Marseille. Les nouveaux dirigeants phocéens sont en quête d’un successeur à Habib Beye, qui n’a pas convaincu son monde, loin de là. Même si il avait déjà assuré qu’en France, seul le challenge marseillais pouvait l’intéresser, il n’est pas seul sur la shortlist olympienne.
Pour le remplacer à Lille, le président Olivier Létang a déjà plusieurs pistes. Le nom de Thiago Motta circule toujours, celui de Dimitri Farbos, adjoint de Genesio depuis plus de dix ans, aussi. Mais selon les informations de L’Equipe, c’est la piste menant à Davide Ancelotti, fils de Carlo, qui apparaît la plus crédible aujourd'hui. Affaire à suivre.
Pep Genesio à l'OM j'avoue que je suis curieux...ça ne pourra pas être pire que Beye de toutes façons, mais j'ai bien peur qu'il ne se perde la-bas avec tout le bordel qu'il risque d'y avoir à l'inter-saison...
A voir.
Sage est devenu un demi-dieu à Lens en une seule saison, très heureux pour lui qui est un humain fantastique. Dommage de ne pas lui avoir laissé un peu plus de temps pour adapter sa méthode. Au contraire de Fonseca, je trouve qu'il n'a pas d'égo et n'hésite pas à remettre en cause ses choix de joueurs ou même de préparation.
Son "échec" chez nous lors de sa première saison pleine lui a clairement montré la voie à ne pas suivre pour sa saison avec Lens.
Bref, peut-être reviendra-t-il après avoir entrainé Liverpool ? C'est tout ce qu'on se souhaite !
Davide Ancelotti, fils de Carlo, il faut que ça brille à l'OM !
Ils aiment tellement les noms ronflants, quitte à oublier le prénom.
Bruno Génésio sort de deux très belles saisons , il qualifie encore les lillois pour la champions league , mais ce n'était pas assez aux yeux des dirigeants ?
Il fait mieux que Fonseca sur ces deux saisons et il est devenu pour moi un des top entraineurs français , il a beaucoup progressé aussi bien mentalement que techniquement , tactiquement , depuis son aventure lyonnaise ou il débutait et découvrait le job .
L'OM est à fuir , je pense qu'il en est conscient , ne surtout pas aller se fourvoyer dans ce guepier .
Il pourra signer dans un grand club , un podium en ligue 1 ça devrait lui attirer des propositions .