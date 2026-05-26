Bruno Genesio (ex-OL) quitte le LOSC

Après deux saisons passées à Lille, Bruno Genesio ne prolongera pas l'aventure dans le Nord. Il pourrait rebondir à Marseille, où il fait partie des pistes pour succéder à Habib Beye.

Le LOSC vient d’officialiser la nouvelle. Bruno Genesio ne sera pas l’entraîneur des Dogues la saison prochaine. En fin de contrat, le technicien de 59 ans ne prolongera pas son contrat et quitte donc Lille après deux saisons à la tête de l’équipe. Il était arrivé pour prendre la suite d’un certain Paulo Fonseca, parti pour Milan avant de rejoindre l'OL. Il avait alors réussi à qualifier le club pour la Ligue des champions, en passant par les barrages, avant de réaliser une magnifique phase de ligue. Les Lillois avaient terminé parmi les huit premiers, directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils avaient notamment battu le Real Madrid dans le Nord (1-0), avant de faire tomber l’Atlético au Metropolitano (3-1).

Une aventure lilloise réussie

Contre le Borussia Dortmund, en huitième de finale, leur parcours s’était arrêté après avoir, pourtant, arraché un nul intéressant en Allemagne (1-1) lors du match aller. Ils s’étaient ensuite inclinés à Lille (1-2). En championnat, ils avaient terminé à la cinquième place, avec 60 points, juste devant l’OL. Cette saison encore, Bruno Genesio a fini devant son club de cœur. Avec 61 points, le LOSC a conclu son exercice 2025-2026 à la troisième place, synonyme de qualification directe en C1. Les Lyonnais, eux, devront passer par les barrages.

Dans les petits papiers de l'OM

Il laisse donc le club dans une position encore meilleure que celle dans laquelle il était arrivé. Désormais libre, il peut s’engager où il le souhaite, où il est souhaité. La rumeur la plus insistante l’envoie à Marseille. Les nouveaux dirigeants phocéens sont en quête d’un successeur à Habib Beye, qui n’a pas convaincu son monde, loin de là. Même si il avait déjà assuré qu’en France, seul le challenge marseillais pouvait l’intéresser, il n’est pas seul sur la shortlist olympienne.

Pour le remplacer à Lille, le président Olivier Létang a déjà plusieurs pistes. Le nom de Thiago Motta circule toujours, celui de Dimitri Farbos, adjoint de Genesio depuis plus de dix ans, aussi. Mais selon les informations de , c’est la piste menant à Davide Ancelotti, fils de Carlo, qui apparaît la plus crédible aujourd'hui. Affaire à suivre.