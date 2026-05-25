Dimanche contrasté pour les jeunes Lyonnais à la CAN. L'Algérie de Walid Nechab est passée à la trappe en quarts de finale. Au contraire, le Maroc d'Adam Alioui s'en sort.

Le doublé pour le Maroc. Aujourd'hui pays dominant sur le continent africain, le Royaume pourrait remporter une nouvelle CAN. En tout cas, il est toujours en lice dans la compétition U17 qui se tient actuellement chez lui. Adam Alioui, déjà vainqueur en 2025, et ses coéquipiers ont battu le Cameroun en quarts de finale.

Dans la douleur, puisque les Marocains ont gagné 1 à 0. Un but inscrit à la sortie du premier quart d'heure, et qui a tenu jusqu'au bout. Le fils de l'ancien joueur et adjoint de l'OL est entré en seconde période. Un retour au jeu pour lui, puisqu'il n'avait pas disputé les deux derniers matchs de la phase de poules. Rendez-vous face au Sénégal jeudi pour une place en finale, un énorme choc pour le défenseur et ses compatriotes.

Match fou entre l'Algérie et la Tanzanie

En revanche, énorme déception pour l'Algérie de Walid Nechab. Contrairement à son compère des U19 lyonnais, il était titulaire, et est resté 62 minutes sur le terrain. Il a donc été acteur d'une rencontre assez dingue entre la Tanzanie et les Fennecs. 2-2 à la pause, les Tanzaniens répondant à chaque fois à leur adversaire. Ils ont même pris les devants à l'heure de jeu, avant une réponse rapide des Algériens (3-3).

Tout cela s'est réglé aux tirs au but après une réalisation refusée à la Tanzanie à la 89e pour une faute. Aucun regret, puisqu'elle a créé l'exploit après deux ratés, contre zéro, de son rival. Fin de tournoi donc pour l'ailier, qui ne défiera pas l'Égypte. Une épreuve au cours de laquelle Walid Nechab aura participé à quatre parties et délivré une passe décisive.