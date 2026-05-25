Actualités
Camille Marmillot, joueuse d’OL Lyonnes (@Compte Instagram de la joueuse)

OL Académie : les Fenottes joueront des titres à la dernière journée

  • par Gwendal Chabas

    • Deuxièmes de leur championnat respectif, les U19 et la réserve d'OL Lyonnes peuvent encore être championnes. Mais elles ne sont pas en bonne posture.

    OL Lyonnes peut-il réaliser un improbable triplé national ? Remporter trois championnats avec ces trois équipes majeures ? C'est une éventualité dont nous connaîtrons le dénouement le week-end prochain. Le vendredi 29 mai, déjà, avec la finale de la Première Ligue. Puis le dimanche 31 ensuite, avec les U19 et la réserve.

    Commençons par la formation de D3. Ce 24 mai, elle a déroulé face au dernier, l’AS Chatenoy-le-Royal. À l'extérieur, les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino n'avaient pas réussi à battre la lanterne rouge (0-0). Devant leur public, elles ont plus que réparé cette "erreur" de parcours en infligeant un cinglant 8 à 0 à leur adversaire.

    Quadruplé d'Émilie Mece en deuxième période

    Et pourtant, il n'y avait que 2-0 à la pause. Sarah Rougeron et Soleina Chennouf ont mis les Lyonnaises sur la bonne voie. Puis, les remplaçantes ont régalé, notamment la Suissesse Émilie Mece. Elle a inscrit un quadruplé en jouant seulement la seconde période. Camille Marmillot et Charline Coutel ont elles aussi apporté leur pierre à l'édifice.

    Lors de la dernière journée, ce groupe ira à Montauban (4e). Dans le même temps, Cannes, leader avec une longueur d'avance (49 points), recevra Rousset Saint-Victoire (6e). Il faut espérer une contre-performance des Cannoises, couplée à un succès rhodanien, pour que le titre revienne à la réserve. Mais attention à Albi, toujours en embuscade (47 unités).

    Les U19 devront battre le PSG de deux buts ou plus

    Les U19, elles, devront déjà se remettre de la défaite 2 à 1 à Nantes. Les Fenottes ont été renversées dans les derniers instants, malgré l'ouverture du score de Léa Motyka, revenue de l'Euro U17, à la 64e minute. Mais les Nantaises ont marqué deux fois aux 69e et 77e pour s'imposer. Les protégées de Rachel Saïdi sont donc à présent bien derrière le PSG, séparées par trois points.

    Mais puisque la FFF a planifié une "finale" lors du 10e match de la phase "Élite", tout n'est pas perdu. OL Lyonnes recevra les Parisiennes à 15 heures le 31 mai. Une seule manière pour être championnes, l'emporter de deux longueurs, au moins. À l'aller, les Franciliennes avaient gagné 4-3. En cas de victoire 2-0 par exemple, les Rhodaniennes prendraient la tête sur le fil à la différence de buts particulière avec leur rival.

    à lire également
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL Académie - Mercato : Bryan Meyo annonce son départ

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
    OL Lyonnes - Paris FC : Elisa Daupeux doublera avec la finale de Première Ligue 10:10
    OL Académie : les Fenottes joueront des titres à la dernière journée 09:25
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Pour l'OL, la délicate équation du mercato estival 2026 08:40
    Caleta-Car avec la Croatie
    Mercato : Duje Caleta-Car (prêté par l'OL) a-t-il un avenir à la Real Sociedad ? 08:00
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    Ligue des champions : l’OL est désormais fixé sur ses adversaires potentiels 07:30
    La tristesse de Lindsey Heaps après FC Barcelone - OL Lyonnes
    FC Barcelone - OL Lyonnes (4-0) : Heaps a joué son dernier match de Ligue des champions 24/05/26
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    OL Académie : le bilan de la saison des U17 24/05/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Hegerberg victime d’un cambriolage avant Barça - OL Lyonnes 24/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les lauréats du concours d'éloquence de l'OL
    OL Académie : deux représentants en finale nationale du concours d'éloquence 24/05/26
    Eric Abidal
    Eric Abidal (ex-OL) n'est plus le directeur sportif d'Al Wasl 24/05/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : six joueurs ont découvert le monde professionnel cette saison 24/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    Première Ligue : un village d'animations place Bellecour avant OL Lyonnes - Paris FC 24/05/26
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Henry, Van de Donk, Gerlinger, Merah... OL Lyonnes avait du soutien à Oslo 24/05/26
    Tanner Tessmann (OL)
    Tanner Tessmann (OL) privé de Coupe du monde 2026 ? 24/05/26
    Ada Hegerberg après la finale FC Barcelone - OL Lyonnes
    FC Barcelone - OL Lyonnes (4-0) : Pajor - Hegerberg, destins opposés 24/05/26
    Wendie Renard à l'échauffement avant FC Barcelone - OL Lyonnes
    Renard après FC Barcelone - OL Lyonnes (4-0) : "Un score lourd..." 24/05/26
    La déception des joueuses d'OL Lyonnes contre le FC Barcelone
    "L'argent n'achète pas tout"... OL Lyonnes reste fair-play face à l'arrogance catalane 23/05/26
    Jonatan Giráldez lors de FC Barcelone - OL Lyonnes
    Giraldez après FC Barcelone - OL Lyonnes (4-0) : "La différence se fait au niveau offensif" 23/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut