OL Académie : les Fenottes joueront des titres à la dernière journée

Deuxièmes de leur championnat respectif, les U19 et la réserve d'OL Lyonnes peuvent encore être championnes. Mais elles ne sont pas en bonne posture.

OL Lyonnes peut-il réaliser un improbable triplé national ? Remporter trois championnats avec ces trois équipes majeures ? C'est une éventualité dont nous connaîtrons le dénouement le week-end prochain. Le vendredi 29 mai, déjà, avec la finale de la Première Ligue. Puis le dimanche 31 ensuite, avec les U19 et la réserve.

Commençons par la formation de D3. Ce 24 mai, elle a déroulé face au dernier, l’AS Chatenoy-le-Royal. À l'extérieur, les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino n'avaient pas réussi à battre la lanterne rouge (0-0). Devant leur public, elles ont plus que réparé cette "erreur" de parcours en infligeant un cinglant 8 à 0 à leur adversaire.

Quadruplé d'Émilie Mece en deuxième période

Et pourtant, il n'y avait que 2-0 à la pause. Sarah Rougeron et Soleina Chennouf ont mis les Lyonnaises sur la bonne voie. Puis, les remplaçantes ont régalé, notamment la Suissesse Émilie Mece. Elle a inscrit un quadruplé en jouant seulement la seconde période. Camille Marmillot et Charline Coutel ont elles aussi apporté leur pierre à l'édifice.

Lors de la dernière journée, ce groupe ira à Montauban (4e). Dans le même temps, Cannes, leader avec une longueur d'avance (49 points), recevra Rousset Saint-Victoire (6e). Il faut espérer une contre-performance des Cannoises, couplée à un succès rhodanien, pour que le titre revienne à la réserve. Mais attention à Albi, toujours en embuscade (47 unités).

Les U19 devront battre le PSG de deux buts ou plus

Les U19, elles, devront déjà se remettre de la défaite 2 à 1 à Nantes. Les Fenottes ont été renversées dans les derniers instants, malgré l'ouverture du score de Léa Motyka, revenue de l'Euro U17, à la 64e minute. Mais les Nantaises ont marqué deux fois aux 69e et 77e pour s'imposer. Les protégées de Rachel Saïdi sont donc à présent bien derrière le PSG, séparées par trois points.

Mais puisque la FFF a planifié une "finale" lors du 10e match de la phase "Élite", tout n'est pas perdu. OL Lyonnes recevra les Parisiennes à 15 heures le 31 mai. Une seule manière pour être championnes, l'emporter de deux longueurs, au moins. À l'aller, les Franciliennes avaient gagné 4-3. En cas de victoire 2-0 par exemple, les Rhodaniennes prendraient la tête sur le fil à la différence de buts particulière avec leur rival.