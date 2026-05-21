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Bryan Meyo avec le Gabon
Bryan Meyo avec le Gabon (@FEGAFOOT)

OL Académie - Mercato : Bryan Meyo annonce son départ

  • par Gwendal Chabas

    • Au club depuis 2019, Bryan Meyo a fait ses adieux à l'OL. Au terme de son contrat stagiaire, il n'est pas conservé et devra se trouver un nouveau point de chute.

    Voilà, c'est la fin de l'aventure. Pour lui comme pour d'autres, une page va se tourner à l'intersaison. Cet été, Bryan Meyo fera partie des joueurs de la réserve invités à se trouver un nouveau club. L'international gabonais, arrivé en 2019 à l'OL, avait signé un contrat stagiaire en 2024. Ce bail ne sera pas renouvelé. Il a officialisé la chose mercredi sur ses réseaux sociaux.

    Dans un long message, l'attaquant "remercie chaque entraîneur, chaque éducateur et chaque personne qui a pu m’aider, de près ou de loin, durant ces années. Grâce à cette institution, j’ai eu l’honneur de porter ce magnifique maillot, de défendre ces couleurs et de connaître la responsabilité de porter ce brassard", se remémore-t-il.

    Vers "de nouveaux horizons"

    Une pointe de regret néanmoins, celle de ne pas avoir "foulé la pelouse du Parc OL", qui était son "rêve". À présent, "il est temps pour moi de m’envoler vers de nouveaux horizons, poursuit-il. Plus qu’un chapitre, c’est une étape de ma vie qui se referme aujourd’hui. Une étape qui restera gravée en moi pour toujours." À 20 ans, et après une saison à 16 apparitions en National 3, le natif de Montpellier s'apprête à prendre un autre chemin dans sa carrière.

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