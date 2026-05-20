Exclus face au Celta de Vigo, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico ne pourront pas disputer la première manche du tour préliminaire de Ligue des champions.

Ce point était passé au travers des informations sur la fin de saison. Le 4 ou 5 août prochain, l'OL lancera son périple européen. Le conduira-t-il en Ligue des champions ? Pour cela, il devra en passer par les éliminatoires. Ainsi, le troisième tour des qualifications occupera l'été lyonnais dans moins de trois mois. Avec quelle équipe ? On sait en tout cas que ce sera sans Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico.

Des rouges qui coûtent cher

Les deux défenseurs, probablement mondialistes, paieront leur exclusion face au Celta de Vigo en mars. Nous revient alors en mémoire ce match retour perdu 2 à 0 avec le Sénégalais expulsé au bout de 20 minutes. L'Argentin, lui, avait écopé de deux cartons jaunes. On ne sait pas avec certitude s'ils seront encore là au début de la saison prochaine.

Toujours est-il qu'ils seront suspendus pour la première manche du troisième tour. Peu importe leur parcours à la Coupe du monde, ils ne reviendront pas à la compétition avec leur club avant le 11 août. Des éléments expérimentés en moins pour Paulo Fonseca, alors que ce rendez-vous sera crucial pour l'OL. Reste à voir si ce sera ponctuel, ou si les deux joueurs feront partie des nombreuses ventes attendues cet été.