Ligue des champions : pourquoi Aston Villa peut faire les affaires de l’OL

Quatrième de la Ligue 1, l’OL devra passer quoi qu’il arrive par le troisième de qualification puis un barrage pour accéder à la Ligue des champions. Néanmoins, une victoire d’Aston Villa en finale de Ligue Europa pourrait faciliter le chemin lyonnais.
Les vacances ont commencé pour les joueurs de l'OL et elles s'étireront jusqu'au 29 juin prochain. Toutefois, il faut déjà plancher sur la saison 2026-2027 et Paulo Fonseca n'est pas encore vraiment en vacances. Entre stage et adversaires pour les amicaux, la quatrième place a quelque peu chamboulé le programme initial basé sur une troisième ou une cinquième place. Avec cette fin de saison et cette position au pied du podium, l'OL va devoir passer par un troisième tour de qualification puis un barrage s'il veut atteindre la phase régulière de Ligue des champions. Un parcours du combattant qui va donc peut-être rajouter quatre matchs au calendrier aoûtien. Cependant, le club lyonnais devrait avoir un œil sur la finale de la Ligue Europa qui se tiendra ce mercredi à Istanbul.
Fenerbahçe et Bodø/Glimt en moins sur le chemin de la C1 ?
En effet, il se pourrait bien que les dirigeants rhodaniens deviennent supporters d'Aston Villa le temps de 90 minutes. Une victoire finale des Anglais n'enverra pas l'OL directement en Ligue des champions, ce privilège revenant au Sporting Portugal. Mais cela aura une incidence sur le classement des têtes de série pour le tour de qualification et le barrage. L'OL deviendrait ainsi tête de série numéro 1, sans le club portugais, ce qui ferait monter Fenerbahçe (ou son bourreau) d'une place également. De quoi éviter le club turc le 4 ou 5 août prochain. Cela aura aussi pour effet qu'en cas de qualification pour le barrage, la formation lyonnaise ne pourra pas rencontrer Bodø/Glimt (ou son bourreau). Deux épouvantails en moins et un chemin peut-être plus aisé...
Bodo Glimt, un épouvantail ? Il ne faut pas exagérer ! Rien qu'en termes de budget, on doit être capable de faire mieux qu'eux, même en réduisant une nouvelle fois la voilure
Bah ils ont juste étrillé l'Inter Milan qui était finaliste en C1 l'an passé.
Je pense pas qu'on soit bien placé pour bomber le torse en fait ..
On sera bien plus dangereux dans la peau de l'outsider.
Salut leroilyon,
Exactement , mais c'est aussi des histoires comme Bodo Glimt qui donne de l'espoir pour des clubs, qui comme nous ont des moyens limités.
Salut oui..
Bodo Glimt nous prouve que tout est (encore presque) possible dans le foot meme en C1..
Apres moi ce qui m'inquiète surtout si on rencontre ce genre d'équipe en août c'est que eux ils seront en plein championnat donc à leur top physique..
Oui et ils ont aussi perdu à domicile contre Monaco. Ils ont également perdu contre la terrible équipe de "Viking" et contre Molde. Et fait mach nul contre Brann, KFUM Oslo et Sarpsborg. Il faut quand même relativiser avec cette équipe je pense. Depuis quand on doit avoir peur d'une équipe norvégienne? Je ne dis pas qu'il faut les prendre à la légère mais il faut remettre les choses à leur place. L'inter avait d'ailleurs laissé quelques titulaires habituels sur le banc.
C'est pas une question d'avoir peur fandelol c'est juste une question de dire que nous somme que L'Olympique Lyonnais..
D'où on doit faire les beaux nous?
On est rien du tout en fait et nous aussi on a perdu contre Monaco..
Et contrairement à nous ils seront en pleine bourre en août.
Et puis on peut se rappeler du naufrage face au Teatanic Maribor...
Il y a pas de favori sur des barrages. C'est comme contre le Tef ou contre Lens : qui jouera sa vie ? Qui jouera comme des sénateurs ?
Il y a longtemps que je ne m'arrête plus à ça, à partir de Nicosie je crois que j'ai arrêté de prendre de haut n'importe quel club soit disant plus bas que nous.
On verra bien le jour J
Maribor, Denilzisport etc..
De toute façon on reste tjrs que dal niveau européen. Quand on voit encore cette saison qu'on finit premier avec Aston Villa de la poule et qu'on est même pas capable de passer les 8e, alors que eux se retrouve en finale, franchement qu'on la ferme et qu'on travaille plus profondément sur pourquoi on rate tout le reste alors qu'on a fait le plus dur avant à chaque fois.
Bon déjà il faut changer d'entraîneur ce n'est pas avec Fonseca qu'on arrivera à faire mieux ça c'est un constat réel, ça fait 2 fois qu'il nous plante alors qu'on avait les équipes pour aller en finale, donc ça suffit. On va l'avoir une troisième saison mais on va sûrement pas passer la poule parce qu'on aura pas le niveau cette fois.
Salut JD36 le plus dur ce n'est pas les poules..
Le plus dur c'est la suite.