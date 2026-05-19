Ligue des champions : pourquoi Aston Villa peut faire les affaires de l’OL

La joie des joueurs d’Aston Villa (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Quatrième de la Ligue 1, l’OL devra passer quoi qu’il arrive par le troisième de qualification puis un barrage pour accéder à la Ligue des champions. Néanmoins, une victoire d’Aston Villa en finale de Ligue Europa pourrait faciliter le chemin lyonnais.

Les vacances ont commencé pour les joueurs de l'OL et elles s'étireront jusqu'au 29 juin prochain. Toutefois, il faut déjà plancher sur la saison 2026-2027 et Paulo Fonseca n'est pas encore vraiment en vacances. Entre stage et adversaires pour les amicaux, la quatrième place a quelque peu chamboulé le programme initial basé sur une troisième ou une cinquième place. Avec cette fin de saison et cette position au pied du podium, l'OL va devoir passer par un troisième tour de qualification puis un barrage s'il veut atteindre la phase régulière de Ligue des champions. Un parcours du combattant qui va donc peut-être rajouter quatre matchs au calendrier aoûtien. Cependant, le club lyonnais devrait avoir un œil sur la finale de la Ligue Europa qui se tiendra ce mercredi à Istanbul.

Fenerbahçe et Bodø/Glimt en moins sur le chemin de la C1 ?

En effet, il se pourrait bien que les dirigeants rhodaniens deviennent supporters d'Aston Villa le temps de 90 minutes. Une victoire finale des Anglais n'enverra pas l'OL directement en Ligue des champions, ce privilège revenant au Sporting Portugal. Mais cela aura une incidence sur le classement des têtes de série pour le tour de qualification et le barrage. L'OL deviendrait ainsi tête de série numéro 1, sans le club portugais, ce qui ferait monter Fenerbahçe (ou son bourreau) d'une place également. De quoi éviter le club turc le 4 ou 5 août prochain. Cela aura aussi pour effet qu'en cas de qualification pour le barrage, la formation lyonnaise ne pourra pas rencontrer Bodø/Glimt (ou son bourreau). Deux épouvantails en moins et un chemin peut-être plus aisé...