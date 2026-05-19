Actualités
La joie des joueurs d'Aston Villa
La joie des joueurs d’Aston Villa (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Ligue des champions : pourquoi Aston Villa peut faire les affaires de l’OL

  • par David Hernandez
  • 12 Commentaires

    • Quatrième de la Ligue 1, l’OL devra passer quoi qu’il arrive par le troisième de qualification puis un barrage pour accéder à la Ligue des champions. Néanmoins, une victoire d’Aston Villa en finale de Ligue Europa pourrait faciliter le chemin lyonnais.

    Les vacances ont commencé pour les joueurs de l'OL et elles s'étireront jusqu'au 29 juin prochain. Toutefois, il faut déjà plancher sur la saison 2026-2027 et Paulo Fonseca n'est pas encore vraiment en vacances. Entre stage et adversaires pour les amicaux, la quatrième place a quelque peu chamboulé le programme initial basé sur une troisième ou une cinquième place. Avec cette fin de saison et cette position au pied du podium, l'OL va devoir passer par un troisième tour de qualification puis un barrage s'il veut atteindre la phase régulière de Ligue des champions. Un parcours du combattant qui va donc peut-être rajouter quatre matchs au calendrier aoûtien. Cependant, le club lyonnais devrait avoir un œil sur la finale de la Ligue Europa qui se tiendra ce mercredi à Istanbul.

    Fenerbahçe et Bodø/Glimt en moins sur le chemin de la C1 ?

    En effet, il se pourrait bien que les dirigeants rhodaniens deviennent supporters d'Aston Villa le temps de 90 minutes. Une victoire finale des Anglais n'enverra pas l'OL directement en Ligue des champions, ce privilège revenant au Sporting Portugal. Mais cela aura une incidence sur le classement des têtes de série pour le tour de qualification et le barrage. L'OL deviendrait ainsi tête de série numéro 1, sans le club portugais, ce qui ferait monter Fenerbahçe (ou son bourreau) d'une place également. De quoi éviter le club turc le 4 ou 5 août prochain. Cela aura aussi pour effet qu'en cas de qualification pour le barrage, la formation lyonnaise ne pourra pas rencontrer Bodø/Glimt (ou son bourreau). Deux épouvantails en moins et un chemin peut-être plus aisé...

    à lire également
    Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d'OL - Lens
    Parc OL : un record d’affluence avec un parcage visiteurs contre Lens
    12 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - mar 19 Mai 26 à 11 h 02

      Bodo Glimt, un épouvantail ? Il ne faut pas exagérer ! Rien qu'en termes de budget, on doit être capable de faire mieux qu'eux, même en réduisant une nouvelle fois la voilure

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mar 19 Mai 26 à 11 h 07

        Bah ils ont juste étrillé l'Inter Milan qui était finaliste en C1 l'an passé.
        Je pense pas qu'on soit bien placé pour bomber le torse en fait ..
        On sera bien plus dangereux dans la peau de l'outsider.

        Signaler
        1. orangecj85
          orangecj85 - mar 19 Mai 26 à 11 h 15

          Salut leroilyon,
          Exactement , mais c'est aussi des histoires comme Bodo Glimt qui donne de l'espoir pour des clubs, qui comme nous ont des moyens limités.

        2. Avatar
          leroilyon - mar 19 Mai 26 à 11 h 20

          Salut oui..
          Bodo Glimt nous prouve que tout est (encore presque) possible dans le foot meme en C1..
          Apres moi ce qui m'inquiète surtout si on rencontre ce genre d'équipe en août c'est que eux ils seront en plein championnat donc à leur top physique..

        3. Avatar
          fandelol - mar 19 Mai 26 à 11 h 28

          Oui et ils ont aussi perdu à domicile contre Monaco. Ils ont également perdu contre la terrible équipe de "Viking" et contre Molde. Et fait mach nul contre Brann, KFUM Oslo et Sarpsborg. Il faut quand même relativiser avec cette équipe je pense. Depuis quand on doit avoir peur d'une équipe norvégienne? Je ne dis pas qu'il faut les prendre à la légère mais il faut remettre les choses à leur place. L'inter avait d'ailleurs laissé quelques titulaires habituels sur le banc.

        4. Avatar
          leroilyon - mar 19 Mai 26 à 11 h 50

          C'est pas une question d'avoir peur fandelol c'est juste une question de dire que nous somme que L'Olympique Lyonnais..
          D'où on doit faire les beaux nous?
          On est rien du tout en fait et nous aussi on a perdu contre Monaco..
          Et contrairement à nous ils seront en pleine bourre en août.

    2. Avatar
      Gerland Era - mar 19 Mai 26 à 11 h 18

      Et puis on peut se rappeler du naufrage face au Teatanic Maribor...

      Signaler
    3. Avatar
      Gerland Era - mar 19 Mai 26 à 11 h 20

      Il y a pas de favori sur des barrages. C'est comme contre le Tef ou contre Lens : qui jouera sa vie ? Qui jouera comme des sénateurs ?

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 19 Mai 26 à 11 h 34

      Il y a longtemps que je ne m'arrête plus à ça, à partir de Nicosie je crois que j'ai arrêté de prendre de haut n'importe quel club soit disant plus bas que nous.
      On verra bien le jour J

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mar 19 Mai 26 à 12 h 04

        Maribor, Denilzisport etc..

        Signaler
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 19 Mai 26 à 11 h 48

      De toute façon on reste tjrs que dal niveau européen. Quand on voit encore cette saison qu'on finit premier avec Aston Villa de la poule et qu'on est même pas capable de passer les 8e, alors que eux se retrouve en finale, franchement qu'on la ferme et qu'on travaille plus profondément sur pourquoi on rate tout le reste alors qu'on a fait le plus dur avant à chaque fois.

      Bon déjà il faut changer d'entraîneur ce n'est pas avec Fonseca qu'on arrivera à faire mieux ça c'est un constat réel, ça fait 2 fois qu'il nous plante alors qu'on avait les équipes pour aller en finale, donc ça suffit. On va l'avoir une troisième saison mais on va sûrement pas passer la poule parce qu'on aura pas le niveau cette fois.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mar 19 Mai 26 à 12 h 01

        Salut JD36 le plus dur ce n'est pas les poules..
        Le plus dur c'est la suite.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d'OL - Lens
    Parc OL : un record d’affluence avec un parcage visiteurs contre Lens 11:45
    La joie des joueurs d'Aston Villa
    Ligue des champions : pourquoi Aston Villa peut faire les affaires de l’OL 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : contre Lens, l'OL a concédé sa plus large défaite à domicile depuis 1989 10:15
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    OL Lyonnes : la réserve perd la tête à deux journées de la fin 09:30
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Coupe du monde 2026 : en venant à l'OL, Endrick a réussi son pari avec le Brésil 08:45
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    OL : et maintenant, c'est quoi la suite ? 08:00
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) lauréate du titre de meilleure joueuse de Première Ligue.
    OL Lyonnes - Trophées LFFP : Dumornay sacrée, Giraldez snobé 07:30
    Afonso Moreira lors d'OL - Lens
    L'OL humilié mais qualifié ! La Ligue des champions dans le viseur... 18/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : la France et ses joueuses d'OL Lyonnes finissent avec l'argent 18/05/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    OL : Endrick est déjà rentré à Madrid 18/05/26
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement avant le PSG
    OL : six semaines de vacances et une reprise le 29 juin 18/05/26
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL - Lens (0-4) : la raison de la sortie de Kluivert à la mi-temps 18/05/26
    Ada Hegerberg (OL) contre Barcelone en 2022
    OL Lyonnes - Barcelone : une fan-zone place des Terreaux samedi prochain 18/05/26
    Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d'OL - Lens
    OL - Lens (0-4) : Di Nallo méritait un tout autre hommage 18/05/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Tolisso (OL) sur son absence de la liste des Bleus : "J’ai tout donné, je n’ai aucun regret" 18/05/26
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    OL - Lens (0-4) : Sage a joué un bien mauvais tour à son ancien club 18/05/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Dates, équipes déjà qualifiées… Ce que l’on sait déjà du chemin de l’OL pour la Ligue des champions 18/05/26
    Endrick fait ses adieux à l'OL contre Lens
    Mercato : Endrick et l’OL, "aujourd’hui, c’est terminé" 18/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut