Michele Kang, présidente de l’OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger (Photo by Alex MARTIN / AFP)
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- JUNi DU 36 Tolisso sur le départ ? Le capitaine de l'OL répondIl est revenu libre mais tu oublies qu'il a touché une prime, on a jamais su de combien car JMA n'a pas voulu la rendre public. Bon généralement ça va…
- Dede Passion 69 Tolisso sur le départ ? Le capitaine de l'OL répond👍👍 Coco comme Alex, des exemples en voie de disparition, hélas .
- JUNi DU 36 L'OL finit sur une très mauvaise note mais reste quatrièmeOui Altheos, on perd en finale contre... PSG évidemment. 2 buts de Pauleta. Ça été compliqué en poule car on était tombé sur un groupe difficile, deux défaites et un…
- Juni38 Mata après OL - Lens (0-4) : "Une honte ce qu'on a proposé"En meme temps , superbe équipe lensoise qui mérite largement leur deuxième place , ils ont baladé le qsg mercredi dernier , le russe sortait tout . Impressionnante saison avec…
- janot06 Matthieu Louis-Jean (OL) : "On a déjà commencé à préparer le mercato"Marre de ce robot.
- Juni38 L'OL en 4-3-3 avec Kluivert et Sulc, Abner au milieuL'idée n'était pas mauvaise , on a fait de bons matchs dans ce système , mais il faut pour jouer ainsi, que les pistons soient au top , et ça…
- janot06 OL - Lens (0-4) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirSalut Dede, J'avais posté pour te répondre. Le robot en a décidé autrement. Son père est encore en vacances. RAS le bol, je ne recommence pas.
- Juni38 Tolisso sur le départ ? Le capitaine de l'OL répondIl a fait un beau discours devant le kop . Malgré la tourmente , il a montré sa classe sur et en dehors du terrain hier soir , mais il…
- Juni38 OL : une quatrième place qui ne peut éclipser les regrets et l'amertumeBonjour à tous , j'étais au stade hier soir et c'est difficile à analyser ce qui s'est passé . Le public était magnifique , le stade plein aussi , l'hommage…
- Turgot Tolisso sur le départ ? Le capitaine de l'OL répondTu fais une fixette sur son salaire, soit. Mais sans Tolisso on ne serait pas 4ème, on serait au mieux milieu de tableau. Et pour mémoire, il est revenu à…
- gone69 Mata après OL - Lens (0-4) : "Une honte ce qu'on a proposé"Il on pas fait le job malheureusement on a des joueurs sans mental,La déception et a la hauteur des espoirs qu'on avait nous supporter.
- Le_Lyonniste OL - Lens (0-4) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirMoi je veux la revanche contre le Celta !
- JUNi DU 36 Tolisso après OL - Lens (0-4) : "On a fait un non-match"Si tu pouvais dire vrai goldorak🙏
- janot06 OL - Lens (0-4) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenirSalut Dede, On est nombreux à réagir comme toi. Il n'est pas question de cracher sur la belle saison accomplie par nos joueurs, au delà de toutes espérances au vu…
Marre de ce robot.