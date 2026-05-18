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Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
Michele Kang, présidente de l’OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Matthieu Louis-Jean (OL) : "On a déjà commencé à préparer le mercato"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Au sortir d'une saison qui a vu l'OL terminer à la quatrième place de la Ligue 1, le club lyonnais devra donc passer par un troisième tour de qualification et un barrage pour atteindre la Ligue des champions. Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL, assure que la direction a déjà anticipé le mercato estival avec Paulo Fonseca.

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    1 commentaire
    1. janot06
      janot06 - lun 18 Mai 26 à 9 h 48

      Marre de ce robot.

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