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Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Endrick est déjà rentré à Madrid

  • par Tristan Le Pezennec
  • 3 Commentaires

    • Alors que la saison lyonnaise vient de se terminer face au RC Lens (0-4), Endrick, prêté par le Real Madrid, est déjà de retour dans la capitale espagnole.

    Cinq mois et puis s'en va. Endrick a disputé son dernier match sous les couleurs lyonnaises dimanche soir face au RC Lens (0-4). Il aurait, sans doute, voulu terminer sur une meilleure note que la plus large défaite de l’OL à domicile en Ligue 1 depuis 1989, mais l'histoire s'est écrite comme cela. Ovationné à sa sortie, il a vu les supporters lyonnais scander son nom à plusieurs reprises, comme pour le remercier de son passage lyonnais, qui aura été court, mais intense.

    Son passage à l'OL, une réussite pour toutes les parties

    Arrivé cet hiver du Real Madrid, Endrick est l’un des plus gros espoirs du football mondial. Il a commencé très jeune au Brésil, à Palmeiras, avant de signer pour un chèque de 60 millions d’euros dans le club madrilène. Après une première saison encourageante, il avait totalement disparu de la circulation depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real.

    Avec le Mondial dans le viseur, il avait donc décidé de partir en prêt pour jouer au football, de nouveau, et espérer taper dans l’œil de Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur brésilien. Et c’est l’OL qui a raflé la mise, en se montrant le plus convaincant. Sur les conseils du mythique entraîneur italien ainsi que ceux de ses coéquipiers français du Real, Kylian Mbappé en première ligne, Endrick avait donc décidé de rejoindre le Rhône.

    De retour en Espagne pour préparer la Coupe du monde

    En 21 matchs, il s’est montré décisif à seize reprises avec huit buts et huit passes décisives. Grâce à ses performances à l’OL, il participera bien à la fête américaine de l'été. Endrick, 19 ans seulement, compte déjà quinze sélections (3 buts) avec la Seleção. Son aventure lyonnaise ne devrait pas être prolongée, car le Real Madrid semble compter sur lui dès la saison prochaine.

    La quatrième place lyonnaise, qui ne garantit pas encore une participation à la Ligue des champions en septembre prochain, l'éloigne encore un peu plus de Lyon. Le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean l’a d’ailleurs confirmé dimanche après la défaite contre Lens."Ça donne envie (de le prolonger). Est-ce que c'est possible ? C'est une autre chose. Ç'a été un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. (…) Il nous a beaucoup apportés en très peu de temps, et ce qu'on attendait de lui. C'était un bon moment ensemble. Aujourd’hui, c’est terminé, oui".

    L'attaquant de 19, lui, est en tout cas déjà de retour à Madrid, où il va se préparer pour la Coupe du monde qu’il disputera dans quelques semaines (11 juin - 19 juillet). Il devrait profiter des installations du centre d’entraînement des Merengues à Valdebebas, avant de prendre l’avion pour l’Amérique et le Mondial.

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    3 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - lun 18 Mai 26 à 17 h 19

      Pressé...

      Signaler
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - lun 18 Mai 26 à 17 h 20

      J'ai adoré Endrick!

      Il faut qu'il revienne.🙂

      Signaler
    3. janot06
      janot06 - lun 18 Mai 26 à 17 h 34

      J'ai déjà dit que j'en avais mare de ce robot ? Un com d'une ligne et demie bloqué...
      Il fait quoi le préposé ? Il dort ?

      Signaler

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