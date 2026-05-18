Tolisso sur le départ ? Le capitaine de l'OL répond

Auteur d'une saison aboutie d'un point de vue personnel et en fin de contrat en juin 2027, Corentin Tolisso va aller au bout de son contrat. C'est ce qu'il a assuré après la défaite de l'OL contre Lens (0-4).

Il avait forcément un sentiment mitigé. Comme l'ensemble des joueurs et du staff, Corentin Tolisso n'avait pas trop la tête à faire la fête dimanche soir à Décines. La faute à ce "non-match" et cette saison qui s'est terminée par une fessée à domicile contre le RC Lens (0-4). Pendant 90 minutes, l'OL n'a pratiquement pas existé et s'est logiquement attiré quelques sifflets du Parc OL. Toutefois, la quatrième place laisse encore l'espoir de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, même s'il faudra passer par un troisième tour de qualification puis un barrage. Quatre matchs supplémentaires au programme d'août si tout se passe bien et donc l'obligation de mettre le bleu de chauffe d'entrée de jeu.

"Ce nouveau maillot est beaucoup trop beau pour ne pas le porter"

Pour cette préparation estivale et ce mois d'août qui pourrait déjà conditionner la saison prochaine, Paulo Fonseca pourra compter sur Corentin Tolisso. En plus de ne pas être retenu, pour le moment, avec les Bleus pour le Mondial 2026, le capitaine de l'OL ne compte pas mettre les voiles. À la question de savoir si OL - Lens avait constitué son dernier match sous les couleurs lyonnaises, le milieu a joué la carte de l'humour pour sceller son avenir. "Est-ce que c’est la dernière fois qu’on me voit avec le maillot de l’OL ? Non, pas du tout. Ce nouveau maillot est beaucoup trop beau pour que je ne le remette pas l’année prochaine (rires)."

Auteur de sa meilleure saison en carrière, Corentin Tolisso aura deux objectifs avant la fin de son contrat en juin 2027 : remporter enfin un trophée avec l'OL et ramener son club formateur sur le podium de la Ligue 1.