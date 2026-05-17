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Les supporters de l'OL lors de la finale de la Coupe de France 2024
Les supporters de l’OL lors de la finale de la Coupe de France 2024 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Lens : opération "tous en blanc" au Parc OL

  • par David Hernandez

    • Pour la dernière de la saison, l'OL affronte le RC Lens au Parc OL. Si les coéquipiers de Corentin Tolisso doivent faire le travail sur le terrain, ils comptent sur le soutien du public pour rendre la soirée encore plus belle. Avec un dress-code : venir en blanc.

    Il avait déjà été à l'honneur pour les 25 ans des Rouge et Bleu, mais cela avait avant tout concerné les virages du Parc OL. Ce dimanche, c'est tout un stade qui doit se rejoindre autour d'un même dress-code : venir tout en blanc. Paulo Fonseca avait envoyé ce message dès le coup de sifflet final d'OL - Rennes, il y a deux semaines. L'idée a fait son bonhomme de chemin et a été relayée par le plus grand nombre. Pour pousser les coéquipiers de Corentin Tolisso, les groupes de supporters et le club appellent donc tout le stade à venir avec le maillot domicile ou un pull blanc.

    Un rôle de 12e homme à jouer plus que jamais

    Un spectacle visuel qui avait fait son effet lors de la finale de la Coupe de France 2024, mais aussi un symbole d'unité à l'heure où l'OL joue sa qualification pour la saison prochaine. Ce dimanche, face au RC Lens de Pierre Sage, les Lyonnais se doivent de gagner pour valider a minima leur quatrième place actuelle. Avec l'espoir, pourquoi pas, de grimper d'une marche si Auxerre vient à tenir en échec Lille au stade Pierre-Mauroy.

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