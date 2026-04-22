OL - Auxerre : les "Rouge et Bleu" fêteront leur 25 ans

Après les Bad Gones, les Lyon 1950 ou encore les HexaGones, les Rouge et Bleu fêteront également leur anniversaire. Pour la venue d'Auxerre, l'association de supporters célèbrera ses 25 bougies.

Pour les nostalgiques de Gerland, ils étaient ceux qui entonnaient les chants en tribune Jean Bouin. Le déménagement à Décines a poussé les Rouge et Bleu à se repositionner au Parc OL. Désormais dans le virage sud à quelques mètres des Lyon 1950, qui ont fêté leur anniversaire en 2025, le groupe de supporters lyonnais n'en reste pas moins actif lors des matchs, ayant notamment eu comme "parrain" Rafael ou encore Maxime Gonalons. Cela dure depuis maintenant 25 ans et la venue d'Auxerre ce samedi (15h) sera l'occasion de fêter cet anniversaire.

Un Virage Sud tout en blanc ?

En effet, les Rouge et Bleu vont profiter de cette 31e journée de Ligue 1 pour célébrer cette saison 2025-2026 particulière. En ce sens, les adhérents sont appelés à venir habillés en blanc. Une consigne qui pourrait bien se propager dans toute la tribune sud. Les Lyon 1950 ont lancé un message collectif dans le but d'avoir un virage tout en blanc, comme cela avait pu être le cas lors de la finale de la Coupe de France contre le PSG en 2024.