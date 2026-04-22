Après moult renvois, le procès des violences dans la fan-zone de Décines pour OL - PSG a connu son dénouement. Les caractères racistes et sexistes de l'agression ont été écartés.

Cela va bientôt faire deux ans que les faits ont eu lieu et on connaît enfin le dénouement de cette affaire. Ce mardi 21 avril, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son verdict dans le dossier de l’agression de deux jeunes femmes au sein de la fan-zone du Parc OL pour la finale de la Coupe de France 2024. Après plusieurs renvois, le tribunal a décidé de ne pas retenir le caractère raciste et sexiste de l’agression de Thibaut D. sur Anissa. Les images captées au moment du but de Jake O’Brien avaient rapidement fait le tour des réseaux sociaux et poussé la victime à porter plainte.

Une interdiction de stade pendant deux ans

Toutefois, le tribunal correctionnel a uniquement choisi de condamner le prévenu pour "violence en réunion dans une enceinte sportive". Et non pas pour des faits de racisme, comme le demandaient les parties civiles et les réquisitions du parquet. L’homme de 25 ans a écopé d’une peine de dix mois de prison avec sursis. Il doit malgré tout indemniser sa victime à hauteur de 1 800 euros. Il a également l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Une interdiction de stade pendant deux ans s'ajoute à la peine prononcée.