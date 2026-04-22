OL - Auxerre : Fonseca s'attend à un match bien différent du PSG

Après avoir dû subir face au PSG dimanche dernier, l'OL va retrouver la possession contre Auxerre samedi (15h). Un retour à une adversité en bloc bas qui a causé bien des soucis aux Lyonnais cette saison.

Meilleur contre les gros que contre les petites équipes ? C'est la question que l'on peut se poser quand on pense à cet OL version 2025-2026... La victoire (1-2) contre le PSG dimanche dernier a remis en lumière cette capacité à se surpasser quand le challenge l'exige. Avec 24 points pris contre les équipes de la première partie de tableau, la formation lyonnaise est ce qu'il se fait de mieux en Ligue 1 de ce côté-là. Seulement, c'est bien contre les "petites" équipes que les coéquipiers d'Endrick ont le plus de mal.

Plus facile de défendre que d'attaquer

On a pu le voir contre Angers et Lorient dernièrement. La venue d'Auxerre, samedi (15h), devrait être dans la même veine si l'on en croit Paulo Fonseca. "Nous avons de bons résultats contre les meilleures équipes. Face au PSG, je pense que c'était un match différent pour nous, un match contre la meilleure équipe de Ligue 1. Nous savons que pour gagner ce match nous devons bien défendre. Les autres matchs sont un peu différents. Ce sont des matchs dans lesquels nous avons le ballon, ce sont des matchs dans lesquels nous avons plus d’initiative. Les derniers matchs que nous avons joués ont été contre des équipes qui ont défendu comme on a défendu dimanche."

Comme l'a rappelé Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones", il est souvent plus facile de défendre que de diversifier son jeu d'attaque. Contre Auxerre, il le faudra pourtant pour ne pas que ce succès au Parc des Princes n'ait servi à rien.