Actualités
Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
Clinton Mata lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Auxerre : Fonseca s'attend à un match bien différent du PSG

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après avoir dû subir face au PSG dimanche dernier, l'OL va retrouver la possession contre Auxerre samedi (15h). Un retour à une adversité en bloc bas qui a causé bien des soucis aux Lyonnais cette saison.

    Meilleur contre les gros que contre les petites équipes ? C'est la question que l'on peut se poser quand on pense à cet OL version 2025-2026... La victoire (1-2) contre le PSG dimanche dernier a remis en lumière cette capacité à se surpasser quand le challenge l'exige. Avec 24 points pris contre les équipes de la première partie de tableau, la formation lyonnaise est ce qu'il se fait de mieux en Ligue 1 de ce côté-là. Seulement, c'est bien contre les "petites" équipes que les coéquipiers d'Endrick ont le plus de mal.

    Plus facile de défendre que d'attaquer

    On a pu le voir contre Angers et Lorient dernièrement. La venue d'Auxerre, samedi (15h), devrait être dans la même veine si l'on en croit Paulo Fonseca"Nous avons de bons résultats contre les meilleures équipes. Face au PSG, je pense que c'était un match différent pour nous, un match contre la meilleure équipe de Ligue 1. Nous savons que pour gagner ce match nous devons bien défendre. Les autres matchs sont un peu différents. Ce sont des matchs dans lesquels nous avons le ballon, ce sont des matchs dans lesquels nous avons plus d’initiative. Les derniers matchs que nous avons joués ont été contre des équipes qui ont défendu comme on a défendu dimanche."

    Comme l'a rappelé Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones", il est souvent plus facile de défendre que de diversifier son jeu d'attaque. Contre Auxerre, il le faudra pourtant pour ne pas que ce succès au Parc des Princes n'ait servi à rien.

    à lire également
    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    Le procès de l’agression dans la fan-zone d’OL - PSG rend son verdict
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 22 Avr 26 à 10 h 35

      Une info qui devrait intéressé les lyonnais et ceux de la région autour.

      https://reporterre.net/PFAS-dans-la-vallee-de-la-chimie-une-enquete-mesure-enfin-l-ampleur-de-la-contamination

      Signaler
    2. Avatar
      gg - mer 22 Avr 26 à 10 h 46

      Hello,

      je confirme que cette victoire face au PSG était inespéré et rattrape les deux point perdus face à Angers.
      Maintenant, cette victoire c'est du bonus, mais notre vrai fin de championnat sera bien face à Auxerre, Rennes, Toulouse et Lens.
      Charge à nos joueurs, et notre staff de bien se préparer mentalement à cette fin de saison, d'être forts, courageux, solidaires avec la volonté farouche de tout gagner.
      En effet ces matchs vont se gagner en premier dans les têtes, et ensuite dans les jambes, donc Monsieur Magne si vous pouviez démontrer les effets positifs de votre prestation c'est maintenant :).

      De plus pour certains, cette fin saison pourrait amener un bonus supplémentaire avec la coupe du monde : Moreira, Morton, Mangala, Fofana, Nuamah, Karabec, Tolisso ???
      Sans parler bien sûr de ceux qui vont pouvoir y aller, la tête haute, gonflés à bloc par les résultats positifs en club : Tessmann, Greif, Tolisso, Endrick, Abner, Tagliafico, Niakhate, Sulc.

      Signaler
      1. Avatar
        olgoneforever - mer 22 Avr 26 à 10 h 54

        Une info ( de FOOT ) qui devrait intéresser les lyonnais et tous les supps du monde entier....
        https://www.footmercato.net/a3951094535221118146-le-boss-de-la-juventus-et-de-ferrari-veut-racheter-lol
        Bien sûre attendre vraiment la ou les pistes sérieuses...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    Le procès de l’agression dans la fan-zone d’OL - PSG rend son verdict 11:00
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    OL - Auxerre : Fonseca s'attend à un match bien différent du PSG 10:15
    Les joueurs de Castres célébrant leur qualification en finale de Top 14 au Parc OL
    Le Parc OL prêt à accueillir à nouveau les demi-finales de Top 14 ? 09:30
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes sans plusieurs joueuses cadres contre Dijon 08:45
    Wendie Renard face à Alessia Russo lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Exclu - Wendie Renard avant Arsenal - OL Lyonnes : "Un surplus de motivation plus qu'une revanche" 08:00
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL : Malick Fofana sera-t-il là face à Auxerre ? 07:30
    L'OL a affronté Dijon vendredi 17 novembre 2023
    L'avenir du Dijon FCO féminin dans le flou avant le match contre OL Lyonnes 21/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jordan Gonzalez, entraîneur de l'OL passé par le FBBP01, le FC Lyon et Lyon-La Duchère
    Jérémie Bréchet et Jordan Gonzalez (ex-OL) admis pour passer le BEPF 21/04/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes : Wendie Renard et les capitaines de D1 réclament la convention collective 21/04/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    Orel Mangala, l'homme en forme du milieu de l'OL 21/04/26
    Wendie Renard en conférence de presse
    OL Lyonnes : Wendie Renard cible d'un deepfake  21/04/26
    L'OL retrouvera Ruddy Buquet face à Auxerre 21/04/26
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Haaland et la "bonne affaire" de Manchester City avec l'OL pour Cherki 21/04/26
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : Endrick (OL) s'invite à la table des meilleurs passeurs 21/04/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : l’OL sur le podium à quatre journées de la fin, une anomalie récente 21/04/26
    Gérard Bonneau
    L’ancien recruteur emblématique de l’OL Gérard Bonneau de retour 21/04/26
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    Avant l'OL, Auxerre s'inquiète pour son gardien 21/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut