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Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
Les joueurs de l’OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL aime aller à la pêche aux gros

  • par David Hernandez

    • En s'imposant 2-1 dimanche soir contre le PSG, l'OL a fait un très bon coup comptable en Ligue 1. Les Lyonnais ont aussi confirmé qu'ils avaient plus de facilité face aux gros du championnat.

    Marseille vaincu, Lille accroché, Monaco accroché… Avant de fouler la pelouse du Parc des Princes dimanche soir, les joueurs de l'OL avaient vu leurs concurrents directs pour la Ligue des champions laisser des plumes dans cette 30e journée de Ligue 1. Il y avait donc un joli coup à faire, mais c'était avant tout le PSG qui se présentait devant les Lyonnais. Et pourtant, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont réussi à faire tomber le leader chez lui (1-2) grâce à une formule simple mais efficace. Étant plus que jamais de retour dans la course à la C1, l'OL a son destin entre les mains et a surpris une fois de plus.

    Encore deux matchs contre des équipes de la première partie de tableau

    Néanmoins, voir Paulo Fonseca et ses joueurs réussir à s'imposer dans un match à enjeux en Ligue 1 n'a rien de vraiment surprenant. Contre le PSG, le club septuple champion de France a confirmé sa prédisposition à élever son niveau face à l'adversité. Avant d'affronter encore Rennes (3 mai, 20h45) et Lens (17 mai, 21h), l'OL a inscrit 24 points contre les équipes de la première partie de tableau. Personne ne fait mieux à quatre journées de la fin, si ce n'est Lorient qui compte également 24 unités contre les équipes classées entre la 1re et la 9e place. Alors l'OL fort contre les gros, faible contre les petits ?

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