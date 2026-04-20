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Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
Les joueuse de l’OL Lyonnes à l’échauffement

Dijon, Arsenal... les joueuses d'OL Lyonnes de retour à l’entraînement

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après les derniers matchs internationaux de samedi, les joueuses d’OL Lyonnes sont déjà sur le point. Les Lyonnaises ont retrouvé le chemin de Décines pour préparer Dijon, mercredi (18h45), mais surtout le déplacement à Arsenal, dimanche (20h45).

    À peine revenus et déjà sur le pont. Depuis deux semaines, les internationales d'OL Lyonnes ont sillonné l'Europe mais aussi les quatre coins du globe pour représenter avec fierté leur nation. Seulement, la trêve est désormais derrière et les Lyonnaises vont vite se remettre dans le bain. Dès mercredi (18h45), le leader de Première Ligue reçoit Dijon au GOLTC pour une nouvelle journée de championnat. Un match sans enjeu pour les Fenottes, assurées de finir premières de la saison régulière. Toutefois, cela a poussé Jonatan Giráldez à convoquer tout son monde dès ce lundi à Décines. En milieu d'après-midi, les internationales telles qu'Ada Hegerberg, Ingrid Engen ou encore Damaris Egurrola ont retrouvé celles qui n'avaient pas quitté la capitale des Gaules ces deux dernières semaines.

    Arsenal, le rendez-vous coché par toutes

    Dans un souci de régénération physique, Giraldez ne devrait pas trop tirer sur les organismes contre Dijon, car un rendez-vous important intervient quatre jours plus tard. Sans manquer de respect aux Dijonnaises, la saison d'OL Lyonnes se joue en grande partie dimanche (16h30) à Londres pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Un duel face à Arsenal, tenant du titre et qui avait sorti les Fenottes au même stade de la compétition la saison passée. Il y a donc de la revanche dans l'air avec un retour qui se tiendra le samedi 2 mai prochain au Parc OL. Pour l'occasion, vous pouvez bénéficier d'une remise de 50% sur le prix des billets dans la catégorie SILVER (9€ au lieu de 18€) en entrant le code OLETLY en cliquant sur ce lien.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - lun 20 Avr 26 à 15 h 19

      Toujours délicat d'enchaîner après 2 semaines hors du club. A voir ce que Giraldez compte faire contre Dijon, entre le temps de jeu conséquent pour certaines, les voyages... Prendre l'avion n'est pas anodin, certaines l'ont pris 5 ou 6x (je pense aux américaines, 3 matchs à 3 endroits différents + a/r Europe/USA). A voir ou en sont les blessées ?

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