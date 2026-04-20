L’OL confirme son statut de bête noire du PSG version QSI

Auteur d’une grosse prestation ce dimanche soir au Parc des Princes (2-1), l’OL a atteint les huit victoires face au PSG de l’ère QSI. Avec Monaco et Rennes (huit également), personne ne fait mieux.

En 2011, le fond souverain qatarien décide de racheter le Paris Saint-Germain via sa filiale sportive, Qatar Sports Investments (QSI). Le club change alors rapidement de dimension grâce à d’importants moyens financiers leur permettant d’attirer des joueurs talentueux et des entraîneurs réputés. Depuis, le club de la capitale a pris onze titres de champion de France en quatorze saisons et a remporté la Ligue des champions la saison passée.

Huit victoires, comme Monaco et Rennes

Mais en France, plusieurs clubs font de la résistance, dont l’OL. Longtemps considéré comme la bête noire de ce PSG invincible, Lyon avait plus de mal ces dernières saisons, notamment depuis l’arrivée de Luis Enrique. Le technicien asturien avait remporté la totalité de ses rencontres disputées face à l’OL depuis son arrivée sur le banc parisien (6/6).

Paulo Fonseca et ses hommes viennent d’inverser la tendance grâce à une performance aboutie (1-2) et une approche tactique presque parfaite, et ce malgré les nombreuses absences. L’Olympique lyonnais compte désormais huit victoires face à Paris depuis la saison 2011-2012. Huit succès, certes, mais en 39 matchs. Symbole de la domination écrasante du PSG depuis plus de dix ans. Le club rhodanien rejoint donc Monaco et Rennes qui, avec huit victoires également, sont les équipes de Ligue 1 contre lesquelles le Paris Saint-Germain a le plus souvent rencontré des difficultés.

L'OL gagne autant à Lyon qu'au Parc

L’OL devient également, à égalité avec le Stade Rennais, la formation française à avoir le plus gagné au Parc des Princes depuis l'arrivée des Qataris, avec quatre succès. Cet affrontement a donné lieu à certains moments inoubliables pour les supporters lyonnais. On se rappelle de la première victoire au Groupama Stadium (2-1), en 2016, avec des buts de Maxwel Cornet et Sergi Darder. On se souvient du coup franc génial de Nabil Fekir avant la délivrance venue du pied droit de Memphis Depay en 2018 (2-1). La soirée de dimanche devrait, elle aussi, rester dans les mémoires.