Vainqueur du PSG dimanche soir, l'OL a créé la surprise, en même temps qu'il faisait un sacré coup au classement. Troisième à quatre journées de la fin, les Lyonnais ont désormais leur destin entre les mains.

On le savait, la vérité d'une journée ne sera pas celle de la suivante dans la course à la Ligue des champions. Seulement, il était difficile de se dire que l'OL remonterait sur le podium suite à un match contre le PSG. C'est pourtant bien ce qui s'est passé au soir de la 30e journée de Ligue 1. Alors oui, les Lyonnais ont fait un très gros coup en allant s'imposer au Parc des Princes (1-2). Ce n'est pas donné à tout le monde et la performance rhodanienne reste à saluer et à applaudir car le plan a été parfait. Mais à côté de ça, l'OL a également profité des contreperformances de ses concurrents pour faire la bonne opération du week-end.

Des renforts décisifs pour la fin de saison ?

L'OM a perdu, Lille et Monaco ont dû partager les points dans leur match respectif. Seul Rennes tient la cadence et le duel le dimanche 26 avril (20h45) va valoir son pesant de cacahuètes. "On va voir à la fin, parce que nous avons 4 finales maintenant. Nous pouvons voir les résultats en ce moment, c'est difficile de projeter sur ce que sera le prochain match, ce que sera le prochain résultat, a tempéré Paulo Fonseca. On le sait sur les derniers matchs du championnat, nous avons un calendrier difficile, mais nous savons aussi que nous sommes dans la course, cette victoire nous permet d’y être."

Encore privé de plusieurs joueurs majeurs au Parc des Princes, Paulo Fonseca pourrait bien compter sur le retour de Pavel Šulc, ayant repris en séance individuelle, ou encore de Corentin Tolisso face à Auxerre samedi prochain. Nicolas Tagliafico sera lui de retour de suspension. Dans cette dernière ligne, tout renfort sera le bienvenu.