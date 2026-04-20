Battu 2-1 par l'OL, le PSG n'a pas réussi à concrétiser sa domination territoriale au tableau d'affichage. Luis Enrique regrettait surtout ces vingt premières minutes de jeu qui ont permis aux Lyonnais de faire le break.

Commencer les grandes affiches du dimanche soir tambour battant, l'OL apprécie plutôt bien. Contre l'OM, Corentin Tolisso avait ouvert le score après seulement une minute de jeu. Il en a fallu un peu plus dimanche soir au Parc des Princes. Mais en marquant un premier but à la 6e puis un second à la 18e, Paulo Fonseca n'avait certainement pas imaginé meilleur scénario contre le PSG. Encore fallait-il tenir le score pendant plus d'une heure derrière.

L'OL a eu une solidité défensive à la hauteur malgré le but encaissé à trente secondes de la fin (1-2). Quand le plan tactique de Fonseca a fonctionné, Luis Enrique regrettait logiquement cette entame ratée. "C'est très facile à analyser. Quand tu commences un match comme ça, en cherchant à dominer et à contrôler, mais que tu prends deux buts sur les deux premières occasions... À ce moment-là, on a compris que ce serait compliqué."

"L'OL a fait un match de haut niveau"

Le penalty de Gonçalo Ramos arrêté par Dominik Greif a empêché de relancer ce match en première période et la stratégie lyonnaise a ensuite fait la différence. Ce n'est pas le plus beau des spectacles, mais l'OL a réussi à faire le dos rond pour repartir avec les trois points du Parc des Princes. Un succès qui va faire du bien aux têtes rhodaniennes. Beau joueur, Luis Enrique a d'ailleurs tenu à rendre hommage à Paulo Fonseca. "On a frappé 23 fois mais on a marqué que sur la dernière, on a encore raté un penalty, ça fait la différence. On a essayé de changer cette dynamique mais on n'a pas réussi, Lyon a fait un match de haut niveau, ils ont des joueurs et un entraîneur de qualité. Il faut l'accepter."

Toujours leader de la Ligue 1, le PSG n'a plus qu'un point d'avance et un match en plus à jouer sur Lens. Tout est relancé, comme la course à la Ligue des champions dans laquelle l'OL a repris les commandes.