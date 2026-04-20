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Warren Zaire-Emery (PSG) face à Afonso Moreira (OL)
Warren Zaire-Emery (PSG) face à Afonso Moreira (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Moreira après PSG - OL (1-2) : "Le plan du coach a parfaitement fonctionné"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Grand monsieur de la victoire sur le PSG dimanche soir (1-2), Afonso Moreira a été la représentation de la tactique de Paulo Fonseca. L'ailier de l'OL ne cesse d'impressionner.

    Où peut-il bien s'arrêter ? Cette question, personne n'osait se la poser à la mi-avril concernant Afonso Moreira au moment de ses premières entrées avec l'OL. Venu tout droit de la troisième division portugaise, l'ailier devait avant tout s'acclimater à un club de haut niveau, plus que de jouer les premiers rôles. Et pourtant, au moment de faire le bilan de la saison, le Portugais fera forcément partie des trois ou quatre noms pour le titre de meilleur Lyonnais de la saison.

    Sa prestation contre le PSG n'a fait que renforcer ce sentiment d'explosion. Passeur chanceux pour Endrick, il a ensuite fait le break à la 18e minute, facilitant ainsi le plan de son entraîneur, Paulo Fonseca"On a produit exactement ce que souhaitait le staff, même si on peut toujours faire mieux, a-t-il déclaré après le match. Le coach a forcément insisté sur le fait qu’on devait d’abord bien défendre, et ensuite essayer d’attaquer, de garder le ballon du mieux possible, et garder le score après nos buts. C’est exactement ce qu’on a réussi."

    "Toujours tout donner pour l'équipe"

    Après s'être illustré offensivement sur les vingt premières minutes, Afonso Moreira a ensuite retrouvé une position plus latérale pour aider le bloc équipe. Jamais avare d'efforts, l'ancien du Sporting a fait un bien fou à l'OL pour porter le ballon, faire monter la formation lyonnaise d'un cran et surtout jouer juste pour ne pas rendre le cuir trop vite au PSG. Une performance XXL qui confirme tout le bien que les supporters lyonnais pensent de lui. "Je n’aime pas défendre, mais je sais que je dois le faire pour le bien de l’équipe. C’est dans ma nature de toujours tout donner sans me plaindre, c’est juste mon job." Un travail bien fait.

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    2 commentaires
    1. Mike Altheos Blueberry
      Mike Altheos Blueberry - lun 20 Avr 26 à 9 h 25

      Quelle mentalité !
      Franchement, en terme d'implication, c'est exemplaire.

      Signaler
    2. Avatar
      ggs - lun 20 Avr 26 à 9 h 28

      Comme quoi, troisième division portugaise, ca renvoie les pseudos stars au placard

      Signaler

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