PSG - OL (1-2) : Endrick - Moreira, un pari gagnant

Vainqueur 2-1 du PSG dimanche soir, l'OL a pu s'appuyer sur la vitesse et la fougue d'Afonso Moreira et Endrick pour faire la différence. Un pari gagnant de Paulo Fonseca.

De la dynamite. En se déplaçant au Parc des Princes dimanche soir, personne ne donnait cher de la peau de l'OL face au PSG. Il y avait bien le spectre d'une décompression parisienne après la qualification en Ligue des champions, mais, même avec l'équipe B, la qualité intrinsèque serait côté parisien. Alors il fallait bien innover et faire avec ses armes pour ne pas rentrer bredouille de la capitale. L'OL a fait bien plus que ça, il revient de Paris avec les trois points (1-2) et un très gros coup au classement de la Ligue 1.

Un succès qui porte la marque tactique de Paulo Fonseca, qui prouve encore que la préparation d'un match est certainement son gros point fort. Comme à l'aller, le Portugais a choisi de s'appuyer sur une formation sans numéro fixe. Khalis Merah a enchaîné les kilomètres pour combler ce manque, mais c'est bien le duo Moreira - Endrick qui prend toute la lumière. Pourquoi ? Parce qu'en 12 minutes, ils ont terrassé à eux deux la machine parisienne.

Fonseca : "Je valorise presque plus le travail défensif d'Endrick"

On dit souvent que les affiches du dimanche soir représentent une belle vitrine et stimulent souvent les grands joueurs, et Endrick se savait forcément attendu au tournant. Il n'a pas manqué ce virage sur cette route lyonnaise loin d'être toute droite. Presque trois mois après avoir ouvert son compteur but à Metz, le Brésilien a donc récidivé au meilleur des moments face au PSG. Ayant échappé à la vigilance de Pacho sur l'ouverture du score, il a déposé un ballon délicieux à Abner et une bicyclette pas loin de faire mouche. Ce ne fut que partie remise pour l'attaquant prêté par le Real Madrid qui a mis sur orbite Afonso Moreira pour le but du break à la 18e minute.

Un but et une passe, on peut difficilement faire mieux même si cela n'efface pas sa relative absence ensuite pendant une heure. Mais tout le monde ne voyait que le positif après la victoire dimanche soir. "Je suis très content parce qu'Endrick a été décisif, mais je suis plus content car il a très bien travaillé défensivement pour l'équipe, a mis en avant Fonseca. Beaucoup de personnes parlent qu'il ne défend pas bien, aujourd'hui il a fait exactement ce qu'on a préparé. Après, la fatigue a commencé à se faire sentir, mais j'ai beaucoup aimé". Une semaine après l'avoir piqué en conférence de presse et mis sur le banc contre Lorient, Paulo Fonseca ne pouvait qu'être satisfait de voir un joueur du calibre d'Endrick répondre présent dans une affiche comme le PSG.

Moreira a surtout fait du bien quand l'OL a subi

Avec quatre buts en Ligue 1, le Brésilien est loin du total attendu à son arrivée, mais c'est dans le registre de la passe qu'il s'illustre le plus. En lançant Moreira, il a délivré sa sixième passe en championnat. La complicité entre les deux Lusophones a fait du bien à l'OL au Parc des Princes et le pari de Paulo Fonseca s'est avéré gagnant. Mais qu'il le veuille ou non, ce PSG - OL aura été une confirmation, s'il le fallait encore, de la dimension prise par Afonso Moreira dans cette saison. L'ailier a été une nouvelle fois intenable sur son côté gauche et a redoublé d'efforts, plus qu'il ne le fait déjà depuis la blessure de Malick Fofana.

Avec 9 duels gagnés au sol sur 14, il a joué son rôle de sangsue. Mais il a réussi à garder cette lucidité qui lui a permis de résister au retour d'Hakimi sur le but du break ou de conserver le ballon pour que le bloc rhodanien puisse remonter à force de défenseur. "C'est un joueur avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de courage. C'est un match dans lequel il y avait de l'espace pour contre-attaquer. Nous avons eu cet espace et Afonso est un joueur très, très rapide et il a fait un très grand match." En choisissant de miser sur les transitions rapides et son duo Endrick - Moreira, Paulo Fonseca a voulu gagner sa bataille tactique contre Luis Enrique. Ses deux attaquants le lui ont bien rendu.