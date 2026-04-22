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Les joueurs de Castres célébrant leur qualification en finale de Top 14 au Parc OL
Les joueurs de Castres célébrant leur qualification en finale de Top 14 au Parc OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le Parc OL prêt à accueillir à nouveau les demi-finales de Top 14 ?

  • par David Hernandez

    • Déjà hôte du dernier carré du Top 14 à deux reprises, dont la dernière en 2025, le Parc OL pourrait bien revivre des émotions avec le ballon ovale. La Métropole, la Ville de Lyon et l'OL ont en effet déposé un dossier de candidature pour accueillir les demi-finales du Top 14 au sein de la période 2027-2030.

    Les désaccords risquent d'être nombreux dans les années à venir. Mais sur la question de l'accueil des demi-finales du Top 14, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, avec le soutien d'Eagle Football Group (ex-OL Groupe) ont choisi de travailler main dans la main. Mardi, Véronique Sarselli et Grégory Doucet ont annoncé conjointement le dépôt d'un dossier de candidature auprès de la LNR. Cela fait suite à l’appel d’offres lancé par la Ligue Nationale de Rugby pour ces trois saisons. Et ainsi trouver des successeurs à Marseille et Bordeaux pour les stades hôtes des prochains derniers carrés du Top 14. "Notre Métropole et ses partenaires affirment leur volonté d’être une destination incontournable pour les grands événements sportifs internationaux", a commenté la présidente de la Métropole.

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    Le Parc OL se positionne donc pour accueillir l'une des demi-finales qui se tiendra sur la période 2027-2028 jusqu'à 2029-2030. L'enceinte décinoise a pour elle d'avoir déjà un vécu positif dans cette organisation. Le Top 14 a déjà posé ses valises par deux fois dans la capitale des Gaules. En 2018 et au printemps dernier avec un record d’affluence pour une rencontre sportive au Parc OL. Le stade accueillera également les finales européennes de rugby en 2027, rendant le dossier assez complet pour convaincre la LNR. La décision devrait être rendue au début de l’été.

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