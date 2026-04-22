OL Lyonnes sans plusieurs joueuses cadres contre Dijon

En amont du déplacement à Arsenal, OL Lyonnes reçoit Dijon ce mercredi soir (18h45) à Décines. Avec la fin de la trêve internationale, Jonatan Giraldez a choisi de faire souffler certaines cadres comme Ada Hegerberg ou Christiane Endler. Melchie Dumornay et Selma Bacha vont profiter de quelques jours supplémentaires pour revenir à 100%.

Il est difficile de se concentrer sur un match de championnat quand ce dernier a déjà rendu son verdict en ce qui concerne la saison régulière. Il l'est d'autant plus en sortie de trêve internationale alors que se profile une demi-finale de Ligue des champions quatre jours plus tard. Ce mercredi, les joueuses d'OL Lyonnes vont pourtant devoir faire le travail face à Dijon au GOLTC avant de définitivement se tourner vers le choc contre Arsenal. Le déplacement à Londres dimanche (18h45) est malgré tout déjà dans les têtes et ce n'est pas Jonatan Giraldez qui dira le contraire, comme l'a confié Wendie Renard à Olympique-et-Lyonnais. En prévision de ce choc européen, l'entraîneur espagnol a voulu gérer les temps de fatigue de certaines internationales.

De la précaution pour Bacha et Dumornay

Ada Hegerberg, Kadidiatou Diani, Ingrid Engen ou encore Christiane Endler ont ainsi été préservées pour cette rencontre de la 20e journée de Première Ligue. Le groupe lyonnais opère ainsi à une petite cure de jouvence avec les convocations des jeunes Marchal, Rafalski, Coutel, toutes âgées de 19 ans, ainsi que Marmillot, 17 ans au compteur. Touchées avant la trêve internationale, Ashley Lawrence, Inès Benyahia et Tabitha Chawinga tiendront bien leur place, ce qui ne sera pas le cas de Melchie Dumornay et Selma Bacha. L'Haïtienne et la Française vont profiter de quelques séances d'entraînement supplémentaires dans le but d'être à 100% pour le déplacement à Arsenal, dimanche après-midi (16h30).

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Marchal - Lawrence, Rafalski, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Coutel, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Katoto, Marmillot