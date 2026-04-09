Comme l'avait annoncé Jonatan Giraldez, Tabitha Chawinga et Melchie Dumornay ne font pas partie des quinze joueuses d'OL Lyonnes concernées par la trêve internationale. Il en est de même pour Ashley Lawrence, retenue avec le Canada mais qui a dû déclarer forfait.

Elles seront quinze. Depuis quelques heures, quinze joueuses d'OL Lyonnes ont débuté leur rassemblement avec leur pays pour la deuxième trêve internationale de 2026. Samedi, Jonatan Giraldez avait fait part de son pessimisme concernant une participation de Tabitha Chawinga et Melchie Dumornay pour les matchs internationaux. La Malawite et l'Haïtienne avaient été diminuées avant et après le match contre Wolfsburg et ont dû faire l'impasse sur la Coupe de France à Strasbourg. Les deux joueuses offensives ont donc dû déclarer forfait avec leur pays respectif.

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Elles ne sont pas les seules à avoir dû renoncer à la trêve internationale pour cause de pépin physique. Giraldez avait acté le forfait d'Inès Benyahia avec l'équipe de France U23 et c'est également le cas pour Ashley Lawrence. La Fédération canadienne a en effet annoncé que la latérale lyonnaise "avait dû se retirer en raison d'une blessure". Il ne reste plus qu'à espérer que ce ne soit rien de grave avant la double confrontation contre Arsenal (26 avril et 2 mai)*.

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