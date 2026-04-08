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Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
Afonso Moreira lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : l’OL en pleine crise offensive

  • par Alban Nivet

    • Alors que la course à l’Europe se resserre dans le sprint final, l’Olympique lyonnais traverse une nette baisse de régime offensive. Sur les six derniers matchs de Ligue 1, les Lyonnais n’ont inscrit que 5 buts, contre 14 lors des six rencontres précédentes.

    Une chute brutale qui intervient au pire moment de la saison, alors que chaque point devient décisif. Moins tranchant dans les derniers mètres, l’OL peine désormais à concrétiser ses temps forts et à faire basculer les rencontres en sa faveur.

    Des forces offensives diminuées

    Cette baisse de régime s’explique en partie par un secteur offensif instable. Plusieurs joueurs importants ont manqué de rythme ou enchaîné les pépins physiques ces dernières semaines, empêchant toute continuité dans l’animation. Le cas de Pavel Sulc illustre bien cette situation. Titulaire face à Angers, le Tchèque sortait de deux prolongations en sélection lors des barrages pour la Coupe du monde. Logiquement épuisé, il n’a pas pu peser comme attendu, avant de sortir après avoir encore été touché à la cuisse.

    utour de lui, l’attaque lyonnaise peine à trouver des repères. Endrick enchaîne les prestations discrètes, tandis que Afonso Moreira apporte du mouvement sans parvenir à faire la différence. Quant aux remplaçants, Fonseca tarde à les faire rentrer. Les dix changement offensifs décidés par Fonseca lors des six derniers matchs de Ligue 1 ont été effectués en moyenne à la 69e minute de jeu. Des choix qui laissent peu de temps aux entrants pour peser réellement sur le cours des rencontres.

    Des coups de pied arrêtés inefficaces

    Ce manque de danger se retrouve également sur phases arrêtées. Face à Angers, l’OL a obtenu 7 corners, sans qu’aucun ne crée de véritable situation dangereuse dans la surface adverse. Un constat d’autant plus frustrant que ces phases semblent travaillées à l’entraînement. Mais dans les faits, ces situations ne débouchent ni sur des occasions franches, ni sur une réelle pression sur la défense adverse.

    À ces difficultés s’ajoute un autre constat déjà évoqué : l’absence d’apport offensif des défenseurs. Avec un seul but inscrit par un joueur défensif cette saison en Ligue 1, l’OL ne bénéficie d’aucun relais supplémentaire dans les phases offensives. Dans un collectif en manque d’efficacité, cette absence de variété devient problématique. Sans danger venant des latéraux, des coups de pied arrêtés ou de solutions secondaires, l’attaque lyonnaise repose presque exclusivement sur ses joueurs offensifs eux-mêmes en difficulté.

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